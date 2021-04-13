Sağlıklı bir oruç için sahurda neler yenmeli? - Son Dakika
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Sağlık

Sağlıklı bir oruç için sahurda neler yenmeli?

Sağlıklı bir oruç için sahurda neler yenmeli?

Oruç tutarken vücut gün boyunca ihtiyaç duyduğu maddelerden uzak kalıyor. Bu da günlük hayatı etkiliyor, insan kendini çok hızlı bir şekilde aç, susuz, yorgun, enerjisiz hissedebiliyor. İşte bu sorunlarla baş etmek ve sağlıklı bir Ramazan geçirmek için sahurda beslenmeye özen göstermek gerekiyor..

13.04.2021 15:13  Güncelleme: 16:49
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Yumurta

Sahurda en çok tercih edilen yiyeceklerden biri yumurta. Hem bolca protein içiyor olması hem de uzun süre tok tutması onu sofranın en çok tercih edilen gıdası haline getiriyor. Ancak yumurtayı tüketirken onu nasıl pişirdiğiniz de büyük önem taşıyor. Çok fazla susamaya neden olabilecek tuz, baharat ve sucuk gibi seçenekleri unutmalısınız. Yumurtayı haşlanmış, fırınlanmış ya da poşe yapılmış olarak değerlendirmelisiniz.

Sahurda ne yenir?

Süt

Tıpkı yumurta gibi süt de bol protein içermesi, neredeyse gün boyu tokluk hissi yaşatması nedeniyle sahurda değerlendirilebilecek en lezzetli seçeneklerden biri. Bunların yanı sıra vücudun sıvı ihtiyacını karşılaması açısından da oldukça değerli tabii.

Sahurda ne yenir?

Tarçın

Vücudun kan şekeri dengesini sağlayan tarçın, tokluk hissi veren ve vücudun şeker yeme ihtiyacını en sağlıklısından karşılayan besindir. Düzenli kullanımda ağız kokusuna da çözüm olan tarçını sahur soframızda bulundurmalıyız. Ilık süte karıştırabileceğiniz bir çay kaşığı tarçın, kan şekerinizi dengeleyerek daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Sahurda ne yenir?

Bol yeşillikli salata

Bol yeşillikli salatanızın içine koyacağınız malzemeler gün boyu su ihtiyacınızı karşılayabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, salatanıza ekleyeceğiniz soslardır. Çok fazla yağ, limon ve tuz kullanırsanız ertesi gün sizi kötü etkileyeceğini unutmamalısınız.

Sahurda ne yenir?

Yoğurt

Vücudun tüm gün ihtiyaç duyduğu mineraller bakımından oldukça zengin olan ve vücudun sıvı ihtiyacını da karşılamayı bilen yoğurdu, sahurda bol bol tüketebilirsiniz.

Sahurda ne yenir?

Nohut

Baklagiller gün içerisinde açlık hissinizi en aza düşürecek besinlerden biridir. Sizi hem daha uzun tok tutar hem de vücudunuza ihtiyacı olan proteini sağlar. Baklagiller arasında nohut ile hazırlayabileceğiniz çeşitli tarifler vardır. Örneğin; falafel, nohut köftesi, humus...

Sahurda ne yenir?

Karabuğday

Karabuğday, gluten içermemesi nedeniyle gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları tarafından çokça tercih edilen malzemelerden bir tanesi. Kendisi bu özelliğinin yanı sıra içindeki potasyum magnezyum ve besin lifi açısından da oldukça zengin olduğundan tok tutma, kan şekerini dengeleme gibi konularda tam bir uzman. Bu nedenle sahurda karabuğdaydan yapılmış lezzetleri sıkça değerlendirebilirsiniz.

Sahurda ne yenir?

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