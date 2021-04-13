Sağlıklı bir oruç için sahurda neler yenmeli?

Sahurda en çok tercih edilen yiyeceklerden biri yumurta. Hem bolca protein içiyor olması hem de uzun süre tok tutması onu sofranın en çok tercih edilen gıdası haline getiriyor. Ancak yumurtayı tüketirken onu nasıl pişirdiğiniz de büyük önem taşıyor. Çok fazla susamaya neden olabilecek tuz, baharat ve sucuk gibi seçenekleri unutmalısınız. Yumurtayı haşlanmış, fırınlanmış ya da poşe yapılmış olarak değerlendirmelisiniz.
Tıpkı yumurta gibi süt de bol protein içermesi, neredeyse gün boyu tokluk hissi yaşatması nedeniyle sahurda değerlendirilebilecek en lezzetli seçeneklerden biri. Bunların yanı sıra vücudun sıvı ihtiyacını karşılaması açısından da oldukça değerli tabii.
Vücudun kan şekeri dengesini sağlayan tarçın, tokluk hissi veren ve vücudun şeker yeme ihtiyacını en sağlıklısından karşılayan besindir. Düzenli kullanımda ağız kokusuna da çözüm olan tarçını sahur soframızda bulundurmalıyız. Ilık süte karıştırabileceğiniz bir çay kaşığı tarçın, kan şekerinizi dengeleyerek daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır.
Bol yeşillikli salatanızın içine koyacağınız malzemeler gün boyu su ihtiyacınızı karşılayabilir. Dikkat edilmesi gereken nokta, salatanıza ekleyeceğiniz soslardır. Çok fazla yağ, limon ve tuz kullanırsanız ertesi gün sizi kötü etkileyeceğini unutmamalısınız.
Vücudun tüm gün ihtiyaç duyduğu mineraller bakımından oldukça zengin olan ve vücudun sıvı ihtiyacını da karşılamayı bilen yoğurdu, sahurda bol bol tüketebilirsiniz.
Baklagiller gün içerisinde açlık hissinizi en aza düşürecek besinlerden biridir. Sizi hem daha uzun tok tutar hem de vücudunuza ihtiyacı olan proteini sağlar. Baklagiller arasında nohut ile hazırlayabileceğiniz çeşitli tarifler vardır. Örneğin; falafel, nohut köftesi, humus...
Karabuğday, gluten içermemesi nedeniyle gluten intoleransı olanlar ve çölyak hastaları tarafından çokça tercih edilen malzemelerden bir tanesi. Kendisi bu özelliğinin yanı sıra içindeki potasyum magnezyum ve besin lifi açısından da oldukça zengin olduğundan tok tutma, kan şekerini dengeleme gibi konularda tam bir uzman. Bu nedenle sahurda karabuğdaydan yapılmış lezzetleri sıkça değerlendirebilirsiniz.
Son Dakika › Sağlık › Sağlıklı bir oruç için sahurda neler yenmeli? - Son Dakika
Bingöl'de sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. İlk müdahalesi Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuğun, tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olması gerektiği belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Aşevi Müdürlüğünde görevli 52 yaşındaki Uğur Söğüt, iftar saatinde yemek dağıtımı esnasında kalp krizi geçirdi ve hastanede hayatını kaybetti.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iftar sonrası odasında hareketsiz bir şekilde bulunan 29 yaşındaki Musa Alkışçı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilen genç, cenaze namazının ardından defnedildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki erkek hasta, kalp rahatsızlığı nedeniyle Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi. İdris O. isimli hasta, hızlı kalp çarpıntısı şikayetiyle Silopi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından kalp yetmezliği tanısı konulan hasta, ambulans helikopterle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yapılan bir proje ile Türk arı sütü, cilt sorunlarının çözümünde kullanılmak üzere çok fonksiyonlu cilt maskesi üretimine olanak sağlayacak. Proje kapsamında arı sütünün potansiyeli açığa çıkarılacak ve ticarileşme potansiyeli taşıyan bir ürün olan arı sütü katkılı hidrojel cilt maskesi geliştirilecek.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının emeklerini takdir etti ve birlik mesajları verdi.
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki sağlık çalışanlarıyla iftar sofrasında buluştu. Başkan Bozkurt, sağlık çalışanlarının emeklerini takdir ettiğini belirterek teşekkür etti.
Diyarbakır'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından 5 gün süren eğitim tatbikatı tamamlandı. Teorik ve pratik eğitimlerin verildiği tatbikatta, senaryo gereği patlama sonucu yaralanan vatandaşlar UMKE tarafından müdahale edilerek hastaneye sevk edildi.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan hekimler, hastaların yanında olduklarını ifade ettikleri bir video hazırladı. Videonun sonunda İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, hekimlere teşekkür ederek 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.
Erzurum'da iftarda yediği etteki 7 santimlik kemiğin gırtlağına kaçması sonucu solunum sıkıntısı çeken kadın, şehir hastanesinde yapılan kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü, ramazanda mesai saatleri dışında akşam 20.00-22.30 saatleri arasında 5 polikliniğin açık olduğunu söyledi. Kadın doğum, çocuk, ortopedi, enfeksiyon ve iç hastalıkları polikliniklerinin ramazan boyunca iftardan sonra hizmet vereceğini anlattı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, LGS ve YKS'ye girecek TİP 1 diyabetli öğrencilere yönelik 'Diyabet Sensörü Destek Programı' düzenledi. Program kapsamında diyabet sensörü dağıtıldı ve öğrencilere kullanım eğitimi verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?