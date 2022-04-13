Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar - Son Dakika
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Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar

13.04.2022 10:27

Bursa'da taksi şoförlüğü yapan Halil Cansu, sahur yapmak için kendi aracıyla eve geldi.

Bursa'da taksi şoförlüğü yapan Halil Cansu, sahur yapmak için kendi aracıyla eve geldi. Tekrar işe gitmek için evinden çıkan Cansu, evin bulunduğu sokağa park ettiği otomobilinin üç genç tarafından çalındığını fark etti.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bursa'da taksi şoförlüğü yapan Halil Cansu, kendisine ait 16 ET 089 plakalı otomobiliyle sahur yapmak için evine geldi. Aracını, evinin bulunduğu sokağa park eden Cansu, sahur yaptıktan sonra tekrar işe gitmek için evden çıktı. Park ettiği otomobili yerinde göremeyen Cansu, aracını başka yere park ettiğini düşündü. Bir süre aracını arayan Halil Cansu otomobilini bulamayınca bir işyerine ait güvenlik kamerasının kayıtlarını izlemek istedi. Görüntülüleri izleyen Cansu, üç gencin aracını bir dakikada çaldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Cansu, "Bursa'da taksi şoförlüğü yapıyorum. Sahur yapmak için kendi aracımı alıp evime geldim. Yemeğimi yedikten sonra işe geri dönmek için evden çıkıp aracımın bulunduğu yere doğru ilerledim. Otomobilimi park ettiğim yerde bulamadım. Daha sonra aracımı başka yere mi park ettim diye düşünmeye başladım. Sabah esnaf arkadaşlar gelince iş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceledim. Üç gencin aracımı çaldığını gördüm. Artık kendi bulunduğumuz sokakta kimseye güvenemez olduk. Aracımla işe gidip geliyordum. Mübarek ramazan ayında beni mağdur ettiler" dedi

Görüntüleri izledikten sonra polise haber veren Cansu, aracının biran evvel bulunmasını istediğini de sözlerine ekledi.

(Ahmet Burak Öztürk/ İHA)

Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar
Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar
Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar
Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar
Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar
Sahurda şok...3 kişi gelip otomobilini böyle çaldılar

YORUMLAR
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Osmangazi, Taksi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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