Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı - Son Dakika
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Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı

23.04.2022 10:42
Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, uygulama noktasında görevli polislerle sahur yaptı.

Erzincan İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, uygulama noktasında görevli polislerle sahur yaptı.

İl Emniyet Müdürü Kurt, Erzincan- Erzurum karayolu üzeri Akyazı mevkiinde bulunan uygulama noktasında görevli Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte sahur yaptı. Uygulama noktasında önemli bir sorumluluk üstlenen ve 24 saat esasına göre farklı birimlerden müteşekkil personel ile bir süre sohbet eden Emniyet Müdürü Kenan Kurt, tüm personele görevlerinde başarılar diledi. - ERZİNCAN

Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı
Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı

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Emniyet Müdürlüğü, Kenan Kurt, Erzincan, Akyazı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahuru uygulama noktasında görevli polislerle yaptı - Son Dakika
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