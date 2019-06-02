Son Dakika Haberleri: Şaibeli Dosyalar ve Kasko Ret Dosyaları Nelerdir?
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Şaibeli Dosyalar ve Kasko Ret Dosyaları Nelerdir?

44 dakika önce

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kartal Hasar Merkezi Hasar Uzmanı Orhan Doğan, Wise. TV'ye açıklamalarda bulundu.

Şaibeli dosyalar ve kasko ret dosyaları hakkında bilgiler veren Doğan, "Şaibeli dosyalar ve kasko ret dosyaları genellikle şüphe üzerine sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı dosyalardır. Sigorta şirketleri tarafından zararı karşılamamak adına bir araştırmacı atanır ve kapsamlı bir araştırma yaptırılır. Ancak trafik sigortaları için bu durum geçerli değil, onlar mecbur
sigorta oldukları için ödemeyi yapmak zorundadırlar" şeklinde konuştu.
Şaibeli Dosyalar ve Kasko Ret Dosyaları Nelerdir?
Kaynak: Wise.tv

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:32 
Orhan Doğan, Kartal, Sigorta, Sektörel, Ekonomi
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