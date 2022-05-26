Saıc Motor, Mayıs'ta Yurtdışı Satışlarının Güçlü Olmasını Bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Saıc Motor, Mayıs'ta Yurtdışı Satışlarının Güçlü Olmasını Bekliyor

26.05.2022 15:54
Saıc Motor, Mayıs'ta Yurtdışı Satışlarının Güçlü Olmasını Bekliyor

SHANGHAİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor, Mayıs ayında yurtdışı satışlarının güçlü seyretmesini beklediğini söyledi.

SHANGHAİ, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in en büyük otomobil üreticisi SAIC Motor, Mayıs ayında yurtdışı satışlarının güçlü seyretmesini beklediğini söyledi. Şirketten Çarşamba yapılan açıklamaya göre, merkezi Shanghai'da bulunan otomobil üreticisi bu ay yurtdışına, yıllık yüzde 60'ın üzerinde bir artışla 70.000'den fazla araç satmayı bekliyor. 1.000'den fazlası SAIC Motor'a ait toplam 3.000'in üzerinde otomobille Shanghai Haitong iskelesinden Çarşamba akşamı yola çıkan bir ro-ro gemisi 12 ila 14 günlük bir deniz yolculuğunun ardından Avustralya'ya varacak.

Shanghai Haitong Uluslararası Otomotiv Terminal Limited Şirketi pazarlama departmanı icra direktörü Xi Jialin, "Çin otomobilleri yurtdışında hala çok popüler. Çin'in en büyük otomobil ihracat terminallerinden olan Haitong iskelesinin iş hacmi Ocak-Nisan döneminde salgına rağmen yıllık bazda yüzde 32 artış gösterdi" dedi. SAIC Motor 2022 yılında geçtiğimiz yıla göre yüzde 15 artışla 800.000 araç satmayı hedefliyor.

YORUMLAR
500
Bmw, Çin'de Yüksek Voltajlı Bataryalar İçin Geri Dönüşüm Sistemi Kuruyor Bmw, Çin'de Yüksek Voltajlı Bataryalar İçin Geri Dönüşüm Sistemi Kuruyor Elon Musk mutlu: Tesla'da 'sınırlı sayıda' çalışanla üretim rekoru! Elon Musk mutlu: Tesla'da 'sınırlı sayıda' çalışanla üretim rekoru!
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Shanghai, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Saıc Motor, Mayıs'ta Yurtdışı Satışlarının Güçlü Olmasını Bekliyor - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bina boşluğuna düştü
15:48 Beyazıt'taki çatışmada ağır yaralanmıştı! Oyuncu Kamran Dadashzade yaşamını yitirdi
15:45 Kuntz A Milli Takıma çağırmamıştı! Türk asıllı santrfor Deniz Undav, Belçika'da yılın futbolcusu seçildi
15:45 AK Partili Dağ'dan "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusuna yanıt: Hiç telaşımız yok, ortaya atılan yalanlara cevap veriyoruz
15:37 Ümit Özdağ'dan İBB'ye Aynur Doğan tepkisi: 'Öcalan için özgürlük' sloganları atan bir şarkıcıyı, 5 şehit verdiğimiz gün sahneye çıkarıyorlar!
15:29 Moody's, Türkiye'de enflasyon beklentisini yüzde 52,1'e yükseltti
15:17 Isparta'daki konseri iptal edilen şarkıcı Melek Mosso'ya ünlülerden destek yağdı
15:13 EPDK'dan elektrik şirketine ağır fatura! Isparta'da 7 gün halkı elektriksiz bırakmaları sebebiyle 15 milyon 583 bin lira ceza kesildi
15:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun videosuna tepki gösterdi: Böyle bir kepazeliğe izin veremeyiz
15:00 Acun Ilıcalı, eski Galatasaraylı Jean Michael Seri'yi transfer etmek için düğmeye bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2022 16:03:33. #1.11#
SON DAKİKA: Saıc Motor, Mayıs'ta Yurtdışı Satışlarının Güçlü Olmasını Bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement