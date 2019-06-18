Son Dakika Haberleri: Said Mursi için Gebze'de gıyabi cenaze namazı kılındı
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Said Mursi için Gebze'de gıyabi cenaze namazı kılındı

2 gün önce

Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Said Mursi için Gebze'de gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]
Mahkeme salonunda şehit olan Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gıyabi cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, dün mahkemede hakimden söz istediği sırada baygınlık geçirerek hayatını kaybetti. 2013 yılından bu yana tutuklu bulunan ve hakkında açılan davalardan toplam 48 yıl hapse mahkum edilmişti.

"Mursi'nin katilleri bellidir"

68 yaşında hayatını kaybeden Mursi için Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Çoban Mustafa Paşa Cami'nde gıyabi cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Sivil Dayanışma Platformu üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Gıyabi cenaze namazının ardından ortak bir basın açıklaması yapan Gebze Sivil Dayanışma Platformu üyeleri adına yapılan açıklamda; "Mursi'nin mahkeme salonunda fenalaşarak vefatı, onun zindanlarda nasıl katlanılmaz şartlarda tutulduğunun en büyük ispatıdır. Bir cumhurbaşkanının dünya tarihinde eşine az rastlanacak şekilde mahkeme salonunda fenalaşarak vefat etmesi gerçekten düşündürücüdür. Uluslararası bütün kuruluşların harekete geçmesi gerekir. Şehidimizin mahkeme salonunda vefatının gerçekten tasarlanmış bir cinayetten farkı yoktur. Bizce Mursi'nin katilleri bellidir. Görünüşte bu cinayetin katilleri Sisi cuntası ve kiralık cellatlarıdır" denildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:26 Kaynak: İHA
Kocaeli, Muhammed Mursi, Gebze, Güncel
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