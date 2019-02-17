Son Dakika Haberleri: Saidaiji Eyo: Japonya'da Yarı Çıplak 10 Bin Erkek Şanslı Çubukların Peşinde
BBC

Saidaiji Eyo: Japonya'da Yarı Çıplak 10 Bin Erkek Şanslı Çubukların Peşinde

15 dakika önce

Binlerce yarı çıplak erkek, iki kutsal çubuğu bularak şans kazanmayı umdukları tarihi bir Japon festivalinde bir araya geldi.

Saidaiji Eyo: Japonya'da Yarı Çıplak 10 Bin Erkek Şanslı Çubukların Peşinde, System.String[]
Binlerce yarı çıplak erkek, iki kutsal çubuğu bularak şans kazanmayı umdukları tarihi bir Japon festivalinde bir araya geldi.

Bellerinde geleneksel Japon peştamalı olan 10 bin civarında erkek Cumartesi akşamı Okayama'daki Kinryozan Saidaiji Budist tapınağında buluştu.

Katılımcılar suda arınma ritüelinin ardından çubuğu bulmak için tapınakta toplandı.

Şingi adı verilen 20 cm. uzunluğunda iki çubuğu bulan erkeklerin yılın en şanslı erkekleri olacağına inanılıyor.








Festivalde arınmanın tamamlanmasının ardından saat 22: 00 civarında tapınağın ışıkları kapatılıyor.

Işıklar kapandıktan sonra tapınağın en kıdemli rahibi dört metre yükseklikteki bir pencereden kalabalığın arasına iki şingi çubuğunu fırlatıyor.








Çubukların fırlatılmasının ardından binlerce erkek birbirlerini iterek çubuğa ulaşmaya çalışıyor.








Festival şingi çubuklarını bulana şans getirmesinin yanı sıra bölgeye de bereket getirmesi için düzenleniyor.

Tüm fotoğraflar telif haklarıyla korunmaktadır.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:35 

Japon, Dünya
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