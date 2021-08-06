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Saimbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı - Son Dakika

Saimbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

06.08.2021 12:44
Saimbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı, System.String[]

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde İlçe Kaymakamlığı ormanlara girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Saimbeyli Kaymakamı Mehmet Fatih Kesitoğlu yaptığı yazılı açıklamada şunlara yer verdi:

"Meteoroloji bölge müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağını, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilçemizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla karalar alınmıştır. Adana iline bağlı Saimbeyli ilçesindeki "Himmetli, Gürleşen, Tülü, Cumhurlu, Mahmutlu, Kandilli, Yardibi, Cıvıklı, Çatak, Çorak, Gökmenler, Değirmenciuşağı, Avcıpınar, Cöbük mevki ve Saimbeyli merkeze bağlı Yoğunoluk, ve Kaburluk mevkilerindeki ormanlık alanlara girişler 5 Ağustos ve 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarlarında mola vermek ve piknik yapmak mangal semaver ve ateş yapmak yasaktır. Orman Yasasının 31. ve 32. maddesi kapsamında olan köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, bitişi ile ormanla ilişiği olmayan köyler, mahalleler olmak üzere anız, bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü'nün denetiminde ormanların devamlılığı için üretimde çalışan orman köylülerinin çalıştığı bölgelerde gereken tedbirleri alıp hiçbir şekilde ateş yakmadan" yemek, çay, sigara ve benzeri ateş" orman köylerinin çalıştığı bölgelerde üretim faaliyetlerine devam etmesi kararlaştırılmıştır". - ADANA

Saimbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı

Meteoroloji, Saimbeyli, Hisarcık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Saimbeyli'de ormanlık alanlara giriş yasaklandı - Son Dakika


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