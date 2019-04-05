Saimbeyli- Kozan Yolu Heyelan Nedeniyle Kapandı
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ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde kuvvetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Saimbeyli- Kozan yolu kapandı.
ADANA'nın Saimbeyli ilçesinde kuvvetli yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle Saimbeyli- Kozan yolu kapandı.
Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bölgedeki şiddetli yağmur sonrası meydana gelen heyelanda, Şarşar mevkiinde düşen kaya ve toprak yolu kapattı. Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlatırken, trafik tek şeritten açıldı. Bölgede jandarma ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
- Adana
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:43 Kaynak: DHA
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