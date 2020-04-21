Saime öğretmenin öğrencilerinden İstiklal Marşı klibi - Son Dakika

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Saime öğretmenin öğrencilerinden İstiklal Marşı klibi
6 saat önce
ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu'nun matematik öğretmeni Saime Demir Kutluana ile öğrencileri evlerinden okudukları İstiklal Marşı ile klip hazırladı.
ADANA'nın Yüreğir ilçesindeki Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu'nun matematik öğretmeni Saime Demir Kutluana ile öğrencileri evlerinden okudukları İstiklal Marşı ile klip hazırladı. Öğrenciler 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladıkları klibi şehit ve gazilere armağan etti. Yüreğir ilçesinde bulunan Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu'nda matematik öğretmeni Saime Demir Kutluana, koronavirüs salgını nedeniyle evden eğitim görmeye devam eden öğrencileriyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel klip hazırladı. Sınıfından 10 öğrenciyi belirleyerek, her birinden evlerinde İstiklal Marşı'nın birer kıtasını okumalarını isteyen Saime öğretmen, daha sonra bu videoları birleştirerek güzel ve anlamlı bir çalışmaya imza attı. Saime Demir Kutluana, "Koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları yasak olan öğrencilerimin hem moral ve motivasyonunu diri tutmak adına hemde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla nedeniyle bir klip hazırladık. İstiklal Marşı'nı okuyan öğrencilerimin oluşturduğu klibi şehit ve gazilerimize ithaf ediyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:17 Kaynak: DHA
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