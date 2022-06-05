Saime Sultan Yalısı'ndaki kaçak eklentiler yıkıldı: 9 kez mührü bozmuşlar

İzmir Bayraklı'da bulunan Saime Sultan Yalısı'nın bahçe ve kıyı şeridine, işletmeciler tarafından 'kaçak' olarak inşa edilen eklenti ve platformlar belediye ekiplerince yıkıldı. Aynı gerekçe ile yılbaşında ruhsatı iptal edilen işletmenin, bu süreçte 9 kez mühür fekki yaptığı, defalarca cezai işlem uygulandığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken belediye tarafından yalıda önümüzdeki süreçte düğün yapılmayacağı da bildirildi.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteriyor

Bayraklı Belediyesi ekipleri, Bayraklı Turan'da bulunan 142 yıllık Saime Sultan Yalısı'nın bahçe ve kıyı şeridine işletme sahipleri tarafından kaçak eklentiler yapıldığını, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alanlara platformlar inşa edildiğini tespit etti. Bu gerekçe ile işletmenin ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve ruhsatsız alanlar mühürlendi. İşletme sahipleri bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yaparak, ruhsatsız alanlarda düğün ve organizasyon yapmaya devam etti. Belediye tarafından defalarca cezai işlem uygulandı, kaçak yapıların yıkımı gerçekleştirildi ve savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kaçak alanlar yıkıldı

Dün öğle saatlerinde yıkım için alana giden belediye ekipleri, iş makineleri ile kaçak eklentilerin sökümünü gerçekleştirdi. Tescilli binanın mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı. Yıkım sırasında emniyet güçleri ve çevik kuvvet de belediye ekiplerine destek oldu.

9 kez mühür fekki yapıldı

Saime Sultan Yalısı'ndaki kaçak ve ruhsatsız alanlardaki yıkıma ilişkin yapılan açıklamada "Söz konusu yerin işletme ruhsatı yılbaşında iptal edildi ve yeniden ruhsatlandırma yapılmadı. ve bu süreçte tam 9 kez mühür fekki yapılarak, ticari faaliyetlere devam edildiği, deniz kenarına kaçak platformlar ve eklentiler inşa edildiği tespit edildi. Bu alanlarda defalarca yıkım gerçekleştirildi, yasal işlem uygulandı. Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Söz konusu yıkımlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında olan alana kaçak olarak konulan eklentileri kapsayacak şekilde gerçekleştirildi. Tescilli binanın bulunduğu mülkiyet sınırlarında herhangi bir işlem yapılmadı" denildi.

Düğün yapılmayacak

Öte yandan, ruhsatsız olarak işletildiği belirtilen tarihi Saime Sultan Yalısı'nda önümüzdeki süreçte düğün yapılmayacağı belirtildi. - İZMİR