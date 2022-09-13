ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı - Son Dakika
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ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı

13.09.2022 14:31
ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı

Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması Saime Toptan'ın konuşması Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in konuşması Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması Açılış kurdelesinin kesilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in...

Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreni

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in konuşması

Saime Toptan'ın konuşması

Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen'in konuşması

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sınıfları gezmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in öğrenciler ile sohbet etmesi

Öğrencilere hediye dağıtılması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in okula gelişi ve çiçek takdimi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in tören alanına geçişi ZONGULDAK - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış töreninde konuştu. (3)

YORUMLAR
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ZONGULDAK - Bakan Özer: '(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık' ZONGULDAK - Bakan Özer: '(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık'
Kaynak: AA

Polat Türkmen, Saime Toptan, Ziya Selçuk, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı - Son Dakika
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