ZONGULDAK - Bakan Özer: '(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık'

Kaynak: AA

Polat Türkmen, Saime Toptan, Ziya Selçuk, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ZONGULDAK - Bakan Özer, Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi açılış törenine katıldı - Son Dakika

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