Son Dakika Haberleri: Sainsbury's 115 şubesini kapatacak
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Sainsbury's 115 şubesini kapatacak

43 dakika önce

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's bünyesindeki toplam 115 şubenin kapatılmasına karar verildi.

Sainsbury's 115 şubesini kapatacak, System.String[]

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's bünyesindeki toplam 115 şubenin kapatılmasına karar verildi.

İngiltere, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:40 
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