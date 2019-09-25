Sainsbury's 115 şubesini kapatacak
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İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's bünyesindeki toplam 115 şubenin kapatılmasına karar verildi.
İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's bünyesindeki toplam 115 şubenin kapatılmasına karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:40
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