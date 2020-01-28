Sainsbury sera gazı emisyonunu 2040'a kadar sıfıra indirecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sainsbury sera gazı emisyonunu 2040'a kadar sıfıra indirecek - Son Dakika Ekonomi

Sainsbury sera gazı emisyonunu 2040'a kadar sıfıra indirecek

6 saat önce

Birleşik Krallık süpermarket zinciri Sainsbury 2040'a kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi planladıklarını açıkladı.

Sainsbury sera gazı emisyonunu 2040'a kadar sıfıra indirecek, System.String[]

Birleşik Krallık süpermarket zinciri  Sainsbury 2040'a kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi planladıklarını açıkladı.

Sainsbury CEO'su Mike Coupe konuyla ilgili açıklamasında, "Bizim, hizmet verdiğimiz topluma karşı, yaptığımız işin çevreye etkisini düşürme sorumluluğumuz var ve biz topluluk olarak karbon salımlarımızı 2040 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.Geçen hafta Coupe, Mayıs ayında emekli olmayı planladığını ve yerine Perakende Satış ve Operasyon Direktörü Simon Roberts'in atanacağını duyurmuştıu.


Birleşik Krallık, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:10 Kaynak: DHA
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