Sainsbury sera gazı emisyonunu 2040'a kadar sıfıra indirecek

Birleşik Krallık süpermarket zinciri Sainsbury 2040'a kadar sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeyi planladıklarını açıkladı.

Sainsbury CEO'su Mike Coupe konuyla ilgili açıklamasında, "Bizim, hizmet verdiğimiz topluma karşı, yaptığımız işin çevreye etkisini düşürme sorumluluğumuz var ve biz topluluk olarak karbon salımlarımızı 2040 yılına kadar sıfıra indirmeyi taahhüt ediyoruz" dedi.Geçen hafta Coupe, Mayıs ayında emekli olmayı planladığını ve yerine Perakende Satış ve Operasyon Direktörü Simon Roberts'in atanacağını duyurmuştıu.