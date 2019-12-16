Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi - Son Dakika
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Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi

6 saat önce

Farklı kültürlerden genç sanatçılarla usta isimleri bir araya getiren 'Angel' sergisi, Saint Antoine Kilisesi'nde açıldı.

Saint Antoine Kilisesi'nde 'Angel' sergisi, System.String[]

Farklı kültürlerden genç sanatçılarla usta isimleri bir araya getiren 'Angel' sergisi, Saint Antoine Kilisesi'nde açıldı. Resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon türlerinde eserlerin yer aldığı sergi, 10 Ocak tarihine kadar ziyarete açık olacak.


İstanbul'un tarihi Saint Antoine Kilisesi, kapılarını ilk kez bir çağdaş sanat sergisi için açtı. Türkiye ve dünyadan genç ve usta sanatçıları bir araya getiren 'Angel' sergisinde resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon türlerinde eserlere yer verildi. Serginin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, çok sayıda sanatçı ve davetli katıldı. Açılış sonrası sanat eserlerini tek tek inceleyen Demircan, eser sahiplerinden bilgi aldı.


Sergideki eserlerin çok derin anlamlar ifade ettiğini belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, "Sanatçılar, hayal dünyasından kültürümüzü algılayan, sesle, mürekkeple, camla, bir sürü enstrümanla bize bu hayal dünyasını somuta indirgeyip insanlığa anlatabilen yıldızlar. O sanatçıların da melek türünde olanları vardır ki, işte burada iyiler toplanmış. Yer seçiminiz de çok anlamlı. Hepinizi alkışlıyorum. Bir de size önerim var. Kadına şiddet konusunda 'angel'lar, melekler, iyi düşünenler, iyiler belki bir sergi düşünürler" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:06 Kaynak: İHA
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