Son Dakika Haberleri: Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini

1 saat önce

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel AyiniİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Hristiyan Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi.

Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini

İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Hristiyan Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Düzenlenen ayine, çok sayıda vatandaş ve yurt dışından davetli katıldı.
Kilise, tören öncesinde Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacı için gelen Türk vatandaşların akınına uğradı. Polis ekipleri kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazreti İsa'yı anlatan ilahilerin söylendiği Noel ayininde cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Daha sonra Neo Katakumen Cemaatinin Lideri Costa Mario bir konuşma yaptı. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel Ayini'nde İncil'den bölümler ve Hz. İsa'yı anlatan ilahiler okundu. Yapılan ayinde Hz. İsa'yı temsil eden bir bebek Katolik din adamları tarafından kaldırılarak, kalabalığa gösterildi. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tutmayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla çam ağacını ve ayini çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:24 Kaynak: İHA

Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Aralık, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu

Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 01:32:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]