Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel Ayini
1 saat önce
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık Noel AyiniİSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Hristiyan Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi.
Saint Antuan Kilisesi'nde 24 Aralık
Noel Ayini
İSTANBUL - Beyoğlu İstiklal Caddesi
'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde, Hristiyan Katoliklere göre Hz. İsa'nın doğum günü kabul edilen 24 Aralık gecesi nedeniyle Noel ayini düzenlendi. Düzenlenen ayine, çok sayıda vatandaş ve yurt dışından davetli katıldı.
Kilise, tören öncesinde Katolikler başta olmak üzere, turistler ve ziyaret amacı için gelen Türk vatandaşların akınına uğradı. Polis
ekipleri kilise girişinde güvenlik önlemi aldı. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hazreti İsa'yı anlatan ilahilerin söylendiği Noel ayininde cemaat üyeleri mum yakıp dua etti. Daha sonra Neo Katakumen Cemaatinin Lideri Costa Mario bir konuşma yaptı. Saat 21.00 sıralarında başlayan Noel Ayini'nde İncil
'den bölümler ve Hz. İsa'yı anlatan ilahiler okundu. Yapılan ayinde Hz. İsa'yı temsil eden bir bebek Katolik din adamları tarafından kaldırılarak, kalabalığa gösterildi. Yaklaşık 2 saat süren ayin sırasında, vatandaşlar yeni yıl için dilek tutmayı da ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla çam ağacını ve ayini çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:24 Kaynak: İHA
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