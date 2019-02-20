Saint Benoît Lisesi 5. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı'nı Gerçekleştiriyor

Organizasyon Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, CNED (Ulusal Açık Öğretim Merkezi), CANOPE (Pedagojik Destek ve Araç Ağı), CLEMI (Medya ve Bilgi Eğitim Merkezi) ve Fransa Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğiyle gerçekleşecek

Uluslararası Bir Boyut

Aralarında Finlandiya, Güney Kore, Tunus, İran, Kanada, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu 20'dan fazla ülkenin katılımıyla uluslararası bir boyut kazanan etkinliğe 2015-2018 yılları arasında çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 eğitimci katıldı.

22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek bu yılki etkinliğe ise aralarında Fransa, Türkiye, Almanya, Arnavutluk, Fildişi Sahilleri, Yunanistan, Kanada, Tunus, İspanya, İsviçre, Güney Kore gibi ülkelerden gelen eğitimciler dijital eğitim konusundaki tecrübelerini paylaşacaklar.

Her yıl yenilikçi bakış açısıyla gerçekleştirilen Dijital Bahar Konferansı'nın açılış gecesi 22 Şubat akşamı Fransız Sarayı'nda gerçekleşecektir. Bu yılki programda, 63 atölye çalışması ve 2 konferans, sanal yuvarlak masa yer alacaktır. Her yıl daha da büyüyerek devam eden Dijital Bahar Konferansı'nda 23- 24 Şubat Fransızca sunumlar, 24 Şubat ise Türkçe sunumlar yer alacaktır.

Bu yıl yeniliklerimizden biri de, Uluslararası Dijital Bahar ile ilgili pratik bilgileri, etkinliğin oturum programlarını, konuşmacı sunumlarını içeren, ayrıca kaçış oyunu, hazine avı gibi oyunların oynana- bilmesini sağlayan, sadece bu etkinlik için tasarlanan bir uygulama geliştirilmiş olmasıdır.

Ana tema "Dijital Vatandaşlık" ve "İnovasyon ve Dijital"

"Dijital Vatandaşlık ve İnovasyon-Dijital" temalarıyla bağlantılı medya ve bilgi eğitimi, bilim ve eleştirel düşünce, kültürler arasılık, kodlama, sanal ve artırılmış gerçeklik, serious game (ciddi oyunlar), escape game (kaçış oyunları), bilimsel inovasyon, robotik ve dijital eğitim süreçleri konuları ele alınacaktır.

Bu yıl 5.si düzenlenecek Uluslararası Dijital Bahar Etkinliğine, Fransız Milli Eğitim Bakanlığı, Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dijital Oyun Tasarımı Bölümü, Emko, Bekdata, Bilge Adam Genç Akademi gibi dünyadan ve Türkiye'den kurumlar ve şirketler destek vermektedir.

Saint Benoît Lisesi'nde Dijital Eğitim Anlayışı

Saint Benoît Lisesi'nde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında büyük çapta bir proje hayata geçirildi. "Dijital Okul Çantası'" projesi ile Eylül 2014 ve Eylül 2015 yıllarında tüm hazırlık sınıfı öğrencilerine dijital tabletler verildi.

Bu proje, ertesi yıl Saint Benoît Lisesi Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi'nin kurulmasıyla devam etti. Saint Benoît Lisesi Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi, dijital çağda hız ve uygulama kolaylığı sağlayan tüm eğitim teknolojileriyle ilgili olarak, öğretmenlerini ve öğrencilerini düzenli olarak yıl içerisinde gerçekleştirdiği eğitimlerle bilgilendiriyor. Bu komite, aynı zamanda Uluslararası Dijital Bahar Konferansı'nın da organizasyonunu üstleniyor.