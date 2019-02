Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu ''Borusan Quartet'' Konserine Ev Sahipliği Yaptı

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), Gürer Aykal öncülüğünde, Borusan Holding'in desteğiyle 1999 yılında kurulmuştur. Bugün, senfonik orkestra, dünyaca tanınmaktadır.

İstanbul'daki Süreyya Operası'nda sürdürdükleri düzenli sezon konserlerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirdikleri turnelerle de dikkat çeken Borusan Quartet, Rheingau, Schleswig- Holstein, Merano, Mozart, Napfilon, Bodensee, West Cork, Europalia, Mersin, Bodrum, İstanbul ve Ankara müzik festivallerine katıldı; Tonhalle (Zürih), Carnegie Hall (New York), Concertgebauw (Amsterdam), Philharmonie de Paris (Paris), Le Corum (Montpellier), Schloss Elmau (Münih), L'arsenal (Metz), G. Verdi Hall (Milano) ve Musikverein (Viyana) gibi seçkin salonlarda konserler verdi.

2010 yılında ilki düzenlenen Andante dergisi Klasik Müzik Ödülleri'nde "Yılın Oda Müziği Topluluğu" ödülünün ve yine aynı yıl New York'taki Carnegie Hall'da finali gerçekleşen 2010 ICMEC Uluslararası Oda Müziği Topluluğu Yarışması'nda 1. olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Borusan Quartet, Türk bestecilerinin önemli bir yer aldığı, klasik dönemden modern döneme uzanan geniş bir repertuvara sahip.

7 Şubat gecesi, Borusan Quartet, Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu'nda müzikseverlere büyülü bir müzik gecesi yaşattılar.

SAİNT BENOÎT FRANSIZ LİSESİ VE SİLUET SALONU

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiş ve bu doğrultuda 2016 yılında tiyatro salonunu yenilemiştir. Yeni salonumuz 'Silüet' adı altında önemli konserlere ve tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapacak şekilde profesyonel ses ve ışık sistemleriyle donatılarak yenilenmiştir.

2016 yılından bu yana Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily, Ayhan Sicimoğlu gibi ses getiren konserlere, 15. İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV) ve Akbank Jaz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine ve ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ev sahipliği yapmıştır. Silüet Salonu, her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları ve uluslararası etkinlikleri ağırlamaya devam edecektir.