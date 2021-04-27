SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika

SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı

27.04.2021 11:46

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.

Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.

Saint-Die-Des-Vosges kentinin Kellerman Mahallesi'nde Ali Ç. ve ailesi 25 Nisan'da yaklaşık 40 kişilik Ermeni grubun saldırısına uğradı.

Grupta geçen yıl sonbaharda Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların yaşandığı Dağlık Karabağ'a giden bir kişinin de yer aldığı belirtildi.

Yabancı nüfusun yoğunlukta olduğu kentte uzun yıllardır yaşayan aileden Ali Ç, Serpil Ç, Halil Ç. ve Ramazan Y. saldırıda yaralandı. Başından yaralananlardan Halil Ç'nin tedavisi sürerken Ali Ç, Serpil Ç. ve Ramazan Y. ise taburcu edildi.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, dün Vosges Valisi Yves Seguy'i ziyaret ederek saldırının faillerinin yakalanması beklentilerini dile getirdi. Strazburg Başkonsolosu Muzaffer Rami Şaylıman 25 Nisan'da aileyi ziyaret etti.

"Beni gördüklerinde bahçeye atladılar ve 40 kişi bana saldırdı"

Ali Ç, AA muhabirine 25 Nisan'da evin bahçesinde oturduklarını belirterek, "10 araçla yaklaşık 40 kişinin geldiğini gördüm. Bir çocuk kovalıyorlardı. Beni gördüklerinde bahçeye atladılar ve 40 kişi bana saldırdı. Artık vurmaya başladılar. O sırada eşim yemek yapıyordu. Kaynar suyu onların üzerinde döktü ve öylece kurtulabildim." dedi.

Oğlu ve yeğeninin Ermeni grubun eve girmesini engellediğini ifade eden Ali Ç, "(Ermeniler) Onların kafasına copla vurdular. Biri hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor, diğerinin kafasında 7-8 dikiş var. Ellerinde demir, bıçak, silah hepsi vardı." diye konuştu.

"Havaya ateş açarak geldiler"

Ali Ç, Ermeni grubun içeriye giremedikleri için kapıyı kırmaya çalıştıklarını söyledi.

Grubun havaya ateş açarak geldiğini anlatan Ali Ç, evin bahçesinde kendisini dövdüklerini belirterek, "O an bir şey düşünemedim. 40 kişi üstüne koşarak geliyor. Ne düşünebilirim. Hiç beklemediğim bir şey. Bugün (karakola) gidip ifademizi verdik. Şikayette bulunduk. Hakkımızı arayacağız." dedi.

Aileden Sinan Ç. de 1,5 ay önce Ermenilerin yeğenini darbettiğini ancak olayı yatıştırdıklarını kaydetti.

Bu olayın üzerine 24 Nisan'da Ermenilerin tekrar yeğeninin üzerine araç sürdüğünü ifade eden Sinan Ç, "Yeğenim (Ermenilere) 'yapma etme' dedi ancak sonra dövüştüler. Bu (saldırı) olayı 24 Nisan'da cumartesi günü bir kavgadan başlıyor." dedi.

Sinan Ç, aynı gün 10 Ermeni'nin yeniden yeğeninin yanına geldiğini ancak müdahale ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Böyle olmaz yapmayın' dedik. Özür dilediler. Biz olayı unuttuk. Olayın bittiğini düşündüğümüz için böyle tepki beklemiyorduk. Pazar günü 10 araba, 40 kişi geliyorlar ve biraderime saldırıyorlar. 3 kişiye 40 kişi saldırdı. 4 yaralımız var. 1 kişi şu an hala hastanede. (Ermenilerin) Ellerinde bıçak, silah varmış." diye konuştu.

Sinan Ç, Ermeni grubun evin dışında silahla havaya ateş açtığını söyledi.

Saldırıda damadı Ramazan Y'nin bıçakla yaralandığını ve başından darbedildiğini, yeğeni Halil Ç'nin kafa tasında 3 kırık olduğunu aktaran Sinan Ç, Halil Ç'nin hastanede yapılacak tetkikler sonrası ameliyat edilebileceğini belirtti.

Sinan Ç, "40 kişi öldürmeye gelmiş. Bugün bir cenaze haberi verebilirdik. 'Bir Türk vatandaşı öldü' diye haber yapabilirdik. Bunun daha ötesi yok." dedi.

Kentteki Türk toplumundan ve komşularından destek aldıklarını ifade eden Sinan Ç, "Kimse bunu doğal karşılamıyor. Haneye tecavüz hiçbir yerde görülmüş bir şey değil. 10 araba gelip haneye tecavüz etmek (normal değil). Bunu yapmaları ne insanlığa yakışır ne de bir topluma yakışır." ifadelerini kullandı.

Sinan Ç, Şaylıman ve Dışişleri Bakanlığının olayla ilgilendiğini kaydederek, teşekkür etti.

Kentte sadece 10-15 Ermeni ailenin yaşadığını ifade eden Sinan Ç, saldırı gerçekleştirebilmek için çevredeki kentlerden Ermenilerin toplandığına dikkati çekti.

Sinan Ç, "İnşaat sektöründe çalışıyoruz. Bu sektörde çoğu zaman onlarla çalışıyoruz. Yine inşaat sektöründe bir arada çalışacağız ama nasıl olacak bilmiyorum." dedi.

SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı
SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı
SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı
SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı

Fransa, Ermeni, Nisan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel SAİNT-DİE-DES-VOSGES - Fransa'da Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile yaşadıklarını anlattı - Son Dakika


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