Saint Etienne, Adil Aouchiche'i transfer etti

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde 40 karşılaşmada görev alan genç futbolcu, geçen sezon PSG'nin A takımıyla 3 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

Aouchiche, 2014'te altyapısına dahil olduğu PSG'de sezon sonu biten sözleşmesini yenilememişti.

Saint Etienne Kulübü, Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılan 18 yaşındaki Fransız futbolcu Adil Aouchiche ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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