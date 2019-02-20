Son Dakika Haberleri: Saint-Joseph Lisesi'nde Hüseyin Emre Birinci'den Sergi!

Saint-Joseph Lisesi'nde Hüseyin Emre Birinci'den Sergi!

5 dakika önce

Saint-Joseph Fransız Lisesi, 21 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında Hüseyin Emre Birinci'nin "Şey" isimli kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor.

Saint-Joseph Lisesi'nde Hüseyin Emre Birinci'den Sergi!, System.String[]

"Beden, zevk ve bilgi temelinde sınıfsal bir üstünlük, bir iktidar olanağıdır; sınıfı zevk ve beğeniler üzerinde okumayı sağlar." Jean Baudrillard

Sanatçının karışık teknik desenlerinin yanı sıra bristol, ham selüloz plaka ve pvc plaka üzerine farklı tekniklerle ürettiği asamblaj serilerini bir araya getiren sergi beden, iktidar ve kutsiyet ilişkilerini sorguluyor.

Hüseyin Emre Birinci'nin geçtiğimiz on yıldır pratiği, değişen toplumsal yapı içerisinde birey olarak var olmanın getirdiği sorumlulukları ve toplumun içinde bireyin kendini yeniden var etme sürecini araştırmaya odaklanıyor. Birinci bu değişim ve dönüşümü bireyin somut temsili olan beden üzerinden ele alıyor. "Haller I", "Haller II" ve "Otoportre ve Beden" desen serilerinin her birinde, farklı tekniklerle katman katman inşa edilen, yıkılan ve dönüşen bu bedenler, yapı bozuma uğramış ve yapı bozumla kendini yenileyen temsillere dönüşüyor. "BedeninHiçliği Üzerine" ve "Onlar/ Kutsiyet Üzerine Bir Eleştiri" asamblaj serilerinde ise sanatçının kullandığı farklı materyallerin zaman içerisinde birbirleri ile etkileşiminin sonucunda eserler de zaman içerisinde dönüşüp değiştikleri bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu bağlamda Hüseyin Emre Birinci'nin "Şey" sergisi insanın kendini sorguladığı ve yargıladığı varoluşsal bir yolculuğa şahitlik ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:29 Kaynak: Bültenler

Kültür Sanat, Güncel
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