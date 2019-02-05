Saint-Joseph Lisesi Öğrencileri Güneşten Elektrik Üretiyor

İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, 2018 yılının yaz döneminde hayata geçirdiği "Güneş Enerjisi Santrali" projesiyle 12 bin 500 kWh elektrik üretti.

İstanbul Saint-Joseph Lisesi öğrencileri, 2018 yılının yaz döneminde hayata geçirdiği "Güneş Enerjisi Santrali" projesiyle 12 bin 500 kWh elektrik üretti.



Liseden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Saint-Joseph Lisesi, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı esas alan projelerine bir yenisini daha ekleyerek, geçen yıl "Güneş Enerjisi Santrali" projesini başlattı.



Okulun marangozhanesinin çatısına konumlandırılan 104 adet fotovoltaik panelden oluşan santralle bugüne kadar 12 bin 500 kWh elektrik üretirken, karbon salınımı da 8,8 ton azalttı.



Lise, yılda 33 bin kWh elektrik üreterek, karbon salınımını 25 ton azaltmayı hedefliyor.



- Okulun yıllık elektrik tüketiminin yüzde 10 ila 12'sini karşılayacak



Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Birsel, okulun yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 10 ila 12'sini karşılayacak projeyi, küresel ısınmaya karşı önlem almak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için başlattıklarını belirtti.



Birsel, sistemin işleyişinde pil benzeri bir depolama aracı kullanılmadığına işaret ederek, "En yüksek elektrik üretiminin Temmuz'da 5 bin kWh civarında, en düşük elektrik üretiminin ise Aralık'ta yaklaşık bin kWh olmasını bekliyoruz. Santral, sadece lisenin öz tüketimi için kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.



- "İnovatif malzemelerle enerji üretimini artıracağız"



Saint-Joseph Lisesi Müdürü Paul Georges de tabiatın zenginliklerinin keşfini, sürdürülebilir kalkınmayı, yenilenebilir enerjinin kullanımını ve israfla mücadeleyi ön plana çıkaran bir eğitim politikası uygulamaya önem verdiklerinin altını çizdi.



Projenin olumlu sonuçları doğrultusunda gelecekte fotovoltaik kiremitler gibi daha az görünen inovatif malzemeleri kullanarak, enerji üretimini daha geniş alanlara yaymayı hedeflediklerini ifade eden Georges, şunları kaydetti:



"Eskiden lisenin yatılı öğrencileri için ekmek fırını olarak kullanılan binayı Yeşil Bina standartlarında LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) normlarını kullanarak, restore etmeyi arzu ediyoruz. Bu binanın, eko-vatandaşlık ortamında okulumuzun tüm inovasyon kulüpleri için iyi bir fikir laboratuvarı olarak hizmet vermesini planlıyoruz."

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