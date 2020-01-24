Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, "Kuğu Gölü" ile İstanbul'a gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 'Kuğu Gölü' ile İstanbul'a gelecek - Son Dakika

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, "Kuğu Gölü" ile İstanbul'a gelecek

7 saat önce

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 4, 5 ve 6 Mart'ta Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü"yle TİM Show Center'da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu,

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu, 4, 5 ve 6 Mart'ta Çaykovski'nin ölümsüz eseri "Kuğu Gölü"yle TİM Show Center'da İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

Rusya ve Fransa'da yaptığı gösterilerle adını duyuran topluluk, klasik baleye getirdiği yenilikler, kullanılan olağandışı bale formları, farklı dans teknikleri ve zengin repertuvarıyla en çok tanınan bale tiyatrolarından biri haline geldi.

Topluluk, "Kuğu Gölü", "Uyuyan Güzel", "Fındıkkıran", "Giselle" ve bunun gibi birçok önemli eseri, The Hermitage Museums Theater, The Alexandrinsky Theater, The Bolshoi Drama Theater gibi St. Petersburg'un sahnelerinde seyirciyle buluşturdu.

Saint Petersburg Klasik Bale Tiyatrosu'nda, uluslararası bale yarışmalarında birinci gelen Anton Ploom, Anastasia Lomachenkova, Svetlana Bednenko, Olesya Gapiyenko, Alexander Omar, Yuri Kalinin gibi ünlü isimler yer alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:32 Kaynak: AA
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