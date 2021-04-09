Saint Vincent ve Grenadinler'de patlayan yanardağ sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi - Son Dakika

BUENOS Karayiplerde bir ada olan Saint Vincent ve Grenadinler'de, La Soufriere Yanardağı'nın patlaması üzerine bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, La Soufriere Yanardağı dün faaliyete geçti.

Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, 16 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeyi yüksek riskli olarak tanımladı ve halkın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Akşam saatlerinde yanardağ patlayarak 6 bin metreye kadar kül püskürttü. Patlama nedeniyle sıçrayan küllerin yaklaşık 20 kilometre mesafeye kadar ulaştığı bildirildi.

Patlama nedeniyle yaralanan veya ölen olmazken, bölgeden binlerce kişinin tahliyesi devam ediyor.

Bu patlama, adada 1979 yılından bu yana kaydedilen ilk patlama olarak kayda geçti.

Ülkede en ölümcül yanardağ patlaması 1902 yılında meydana gelmiş ve 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 110 bin nüfuslu Saint Vincent, Karayip denizinde Büyük Antiller ile birlikte Batı Hint Adalarını oluşturan ve çoğu Doğu Karayipler'deki uzun bir volkanik yayın parçası olan Küçük Antiller adalar topluluğunda bulunuyor.