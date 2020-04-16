Şair Abdurrahman Delen'den sağlık çalışanları için şiir - Son Dakika

ŞAİR ve halk ozanı Abdurrahman Delen, koronavirüse karşı canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına destek vermek için şiir yazdı.

Çin'in Vuhan kentinden başlayıp, dünyaya yayılan koronavirüs salgınına karşı mücadelede en ön saflarda sağlık çalışanları yer alıyor. Balıkesir 'de oturan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen de sağlık çalışanlarının bu mücadelesinde onlara destek verdiğini ve yanlarında olduğunu belirtmek için şiir yazdı. Delen, salgın nedeniyle bugüne kadar binlerce insanın hayatını kaybettiğini belirterek, "Son günlerde ülkemize de sıçrayan bu salgınla ön saflarda hayatı pahasına yer alan sağlık çalışanları için bir şey yapmak istedim. Evde karantina günlerimde haber kanallarında sağılık çalışanlarının, çocukların, anne baba özlemlerini gördükten sonra çok etkilendim. Onlara hem moral olsun, hem de çorbada tuzum olsun diyerek sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedim" dedi.

Delen'ın sağlık çalışanları için yazdığı şiir şöyle:

Size selam size saygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Siz var iken olmaz kaygı

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Zengin fakir ayırmadan

Hiç kimseyi kayırmadan

Hizmet verir hiç durmadan

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastalar emanet size

Virüs mikrop gelir dize

Minnettarız hepinize

Sağlıkçılar sağlıkçılar

Hastadan hastaya koşar

Bütün engelleri aşar

Çalışmaktan yorgun düşer

Sağlıkçılar sağlıkçılar