Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu - Son Dakika

Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu

22.03.2021 09:16
Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu, System.String[]

Şair Mehmet Aksu'nun Açık Kapı (Deneme), Dolunayda Yürümek (Şiir), Söz Yolağı ( Özlü Söz) isimli, Yankı Yayınlarında çıkan 3 kitabı geçtiğimiz hafta okuyucularıyla buluştu.

Şair Mehmet Aksu'nun Açık Kapı (Deneme), Dolunayda Yürümek (Şiir), Söz Yolağı ( Özlü Söz) isimli, Yankı Yayınlarında çıkan 3 kitabı geçtiğimiz hafta okuyucularıyla buluştu.

Yazın hayatına kattığı bir çok yol gösterici edebi çalışma ve çeşitli alanlarda düzenlediği konferanslar ile de okurlarının gerek basın gerekse sosyal medya platformları üzerinden çalışmalarını yakından takip ettiği Şair Aksu, Pandemi sürecinde de yazdığı üç eserini okuyucularıyla buluşturdu.

Çalışmalarından bahseden Şair Aksu, "Öncelikle tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu Pandemi sürecinden en kısa zamanda birbirimize sarılabildiğimiz mutlu sabahlara hep birlikte uyanmayı temenni ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını lütfen unutmayalım" dedi.

Aksu eserlerinden bahsederken şu ifadelere yer verdi;

"Şükürler olsun gözlerim açık gitmeyecek. Ötelerden besili zikrimi kalemimden damıttığım 3 kitabım birden seçkin kitapçılarda yerini aldı. Ömrümün kalanını da aynı istikametinde merkezine yakın kıldığından eyle ya Rab"

Memleketi Kahramanmaraş'tan başlayan Edebiyat Yoluna kendisine has açtığı çığırla katkıda bulunan Şair Aksu, "Asıl Edebiyat Yolu çıkış noktasının Dolunay olduğunu, kendisinin de o kapıda feyizle doldurduğu heybesine kattığı bu eserlerini nakşından lezzeti okuyucularıyla paylaştığını, gözlerim açık gitmeyecek dediği eserleri neslimize daim açık soframdır nasibi bol olsun inşallah" dedi.

Aynı zamanda Cezaevi Müdürü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ile Siyaset Bilim Uzmanı da olan Şair-Yazar Mehmet Aksu, "Rüzgarın savurduğu bulut güneşten kaçamaz, ihtiyacı olunan toprakla muhteşem kavuşmayı yaşamak varlık sebebidir. Dünyalık yaşam evrelerinde nefesin sonraki ana teslimiyet seyri ufkun açıldığı pencereden görünenden beslenir, rehber ışık bütün renk tonundan çıktısı olsa da kapının açıldığı sokak- yol gayret azmince ufkun lezzetinden haberdar eder" diye konuştu. - ERZURUM

Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu

Mehmet Aksu, Pandemi, Medya, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Borsada işlemler tekrar başladı, kayıp yüzde 7'yi aştı Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 16 yaşındaki genç üç gün sonra kurtarıldı Geri dönmeyince yakınları merak etti! Kadının ahırdaki sır ölümü polisi harekete geçirdi Doların etkisiyle hızlı yükselen altının gram fiyatı 440 liradan işlem görüyor HES kodu olmadan otobüse binen şahıs, kendisini uyaran yolcuyu bıçakladı Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor 15 yaşında başlık parası karşılığı evlendirildi, doğumdan 1 hafta sonra ameliyat kıyafetiyle sokakta bulundu Mohammed Hadid Türkiye'ye gelip Ayasofya'da namaz kıldı, giderayak kızları Bella ve Gigi'yle ilgili bombayı patlattı
Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz         
10:29
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu Son Dakika! Türkiye'de işsizlik oranı, 2020'de bir önceki yıla göre 0,5 puan azalarak yüzde 13,2 oldu         
10:00
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre Ozan Tufan'dan Beşiktaş'a füze! Çektiği şutun hızı saatte 109 kilometre         
09:33
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,80'den işlem görüyor         
09:12
İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor         
08:03
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı Müge Anlı ile Acun Ilıcalı ortak bir proje için kolları sıvadı         
20:23
İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu İrem Derici'nin dans videosu beğeni yağmuruna tutuldu         
20:00
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi Sezonun ilk Rus turist kafilesi Türkiye'ye geldi         
18:15
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 10:46:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair Aksu'nun 3 kitabı okuyucularıyla buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei