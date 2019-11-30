Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı

Beşiktaş Kaymakamlığı, şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak isteyen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaymakamlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Süleyman Seba Caddesi'ndeki Şairler Parkı'nda bir grubun Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek, "Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek dört kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.