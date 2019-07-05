Şair Baran Kitabını Başkan Tutal'a hediye etti

Saadetler Mahallesinde ikamet eden Baran Özdemir, yazdığı "Henüz Daha Onyedi'si " adlı şiir kitabını hediye ederekBelediye Başkanı Mehmet Tutal'ı makamında ziyaret etti.

Ailesi, ve arkadaşlarının desteğiyle yaklaşık 3 yıllık birçalışma sonunda şiirkitabını tamamlayan Özdemir, kitabının tanıtımını yaparak, şiir yazmayı sevdiğinikaydetti.

Eğitiminden arta kalan vakitlerinde şiir yazdığını kaydeden Baran Özdemir; boş vakitlerimde şiir yazıyor veya kitap okuyorum. Güncel olayları takip ediyorum" dedi.

Kendisine şiir kitabını hediye eden Özdemir'e teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal;gençlerimizin kültür ve sanat anlamında çalışmaları bizleri mutlu ediyor. İlçemizden senarist, tiyatrocu,yazar, şair ve daha birçok dalda başarılara imza atabilecek gençlerimiz var. Bu gençlerimizin medeni cesaretlerini kutluyor çalışmalarında başarılar diliyorum. İlkokul, ortaokul ve lise çağlarındaki çocuklarımızın kendine özgüveni takdire şayandır. Seydişehir Belediyesi olarak kültürel ve sosyal çalışmalar anlamında her zaman yeniliklere açık bir belediyeyiz. Bize düşen herhangi bir konu olursa biz gençlerimizin her zaman yanlarındayız.Ben genç şairimize bu nazik ziyareti ve anlamlı hediyesi için çok teşekkür ederim.Baran'ın Allah yolunu ve bahtını açık etsin inşallah "dedi.