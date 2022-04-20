ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

20.04.2022 15:05

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonrası 43 yaşında hayatını kaybeden şair Bülent Parlak, son yolculuğuna uğurlandı.

İSTANBUL'da geçirdiği kalp krizi sonrası 43 yaşında hayatını kaybeden şair Bülent Parlak, son yolculuğuna uğurlandı.

Kültür, sanat ve edebiyat dergisi İzdiham'ın kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni şair Bülent Parlak, dün sabah geçirdiği kalp krizi sonucu 43 yaşında hayatını kaybetti. Parlak için bugün öğle vakti Üsküdar Valide-i Cedid Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Parlak'ın kızı Yaren ve eşi Meltem Parlak ile kardeşleri Hüseyin, Cumali, Fikret Parlak tabutu başında uzun süre gözyaşı döktü. Törene Parlak'ın ailesinin yanı sıra şair, yazar arkadaşları ile öğrencileri katıldı. Parlak için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Bülent Parlak, törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

'HEPİMİZ ÖLECEK YAŞTAYIZ' DİYORDU

Törene katılan öğrencisi Salih Bölükbaşı, "Diyecek bir şey bulamıyoruz. Allah rahmet eylesin. Herkese ağabeylik, babalık yaptı. Bize derdi 'Salih biz neden sosyal medyada TT olamıyoruz? ' Bugün TT oldu Bülent Parlak. Herkesin sevdiği bir insandı. Cumartesi günü İzdiham Dergisi'nin iftarı vardı. Veda yemeği gibi oldu. Herkesle helalleşti. Hiçbir rahatsızlığı yoktu. Beklemiyorduk. Onun bir sloganı vardı 'Hepimiz ölecek yaştayız' diyordu. Bize onu hatırlattı hepimiz ölecek yaştaymışız" diye konuştu.

"ŞAİR GİBİ YAŞADI"

Ölümünden büyük üzüntü duyduğunu dile getiren yazar arkadaşı Atakan Yavuz, "Çok neşeli, dost canlısı bir arkadaştı. Şair gibi yaşadı. Tertemiz yaşadı, tertemiz öldü. Allah rahmet eylesin" dedi.

"BİR KÜÇÜK BÜLENT PARLAK ORDUSU"

Yazar Ali Ayçil ise, "Bir ateş böceği gibi yaşadı. İktidar ilişkilerinden uzak durdu. Ateş böceği oluşu, örgütlü kötülüklere karşı mesafeli duruşu, gençlerle kurduğu samimi diyaloglar ile bir küçük Bülent Parlak ordusu oluştu İzdiham çevresinde. Genç yaşta kaybettik. Çok üzüntülüyüz." diye konuştu.

ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
ŞAİR BÜLENT PARLAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek Son dakika haberleri | Şair Bülent Parlak'ın cenazesi yarın defnedilecek Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni Bülent Parlak Hayatını Kaybetti! İşte Ölüm Nedeni

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Kaynak: DHA

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