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Şair Cahit Zarifoğlu Dualarla Anıldı - Son Dakika

Şair Cahit Zarifoğlu Dualarla Anıldı

08.06.2021 00:21
Şair Cahit Zarifoğlu Dualarla Anıldı, System.String[]

Eklenme tarihi 7 Haziran 2021ABONE OL ŞAİR CAHİT ZARİFOĞLU DUALARLA ANILDI Türk şiirinin zarif şairi Cahit Zarifoğlu, vefatının yıl dönümünde Küplüce Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yad edildi.

Eklenme tarihi 7 Haziran 2021

ABONE OL ŞAİR CAHİT ZARİFOĞLU DUALARLA ANILDI Türk şiirinin zarif şairi Cahit Zarifoğlu, vefatının yıl dönümünde Küplüce Mezarlığı'nda bulunan kabri başında yad edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen programa, eski bakanlardan yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nabi Avcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, şair Cahit Koytak, Zarifoğlu'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı. Ramazan Kutlu ise programda Kur'an tilaveti ve dualar okudu.

GELECEK NESİLLER DE TANIMALI

Cahit Zarifoğlu'nu anma programına katılan Esenler Sanat Evi (ESEV) ve gençlik projelerinde yer alan öğrenciler, Prof. Dr. Nabi Avcı ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Programa katılan öğrencilerden Ela Nur Erken "Yedi Güzel Adam'dan biri olan Cahit Zarifoğlu'nun şiirlerini çok seviyorum. Edebiyatımızın en üretken şairlerinden biri olan Zarifoğlu'nu gelecek nesillerin de tanıması için çalışmalıyız. Böyle değerlerimizi her dönem yaşatmalıyız. Mekanı cennet olsun " şeklinde konuştu.

CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?

1 Temmuz 1940 yılında Ankara'da dünyaya gelen yazar ve şair Cahit Zarifoğlu'nun çocukluğu Siverek, Maraş ve Ankara'da geçti. Yazdığı şiir, hikaye ve romanlar ile adından söz ettiren Zarifoğlu, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikahında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yaptı. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başladı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılarak 1975 yılında askerliğini tamamladı. 1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde akciğer kanserinden İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır.

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Şair Cahit Zarifoğlu Dualarla Anıldı

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Şair Cahit Zarifoğlu Dualarla Anıldı - Son Dakika


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