Şair Cemal Safi vefat yıldönümünde anılıyor - Son Dakika

Birçok besteci tarafından şiirleri bestelen şair Cemal Safi'nin vefatının üzerinden 3 yıl geçti.

Cemal Safi, 15 Ekim 1938'de Mehmet Safi ve Ayşe Melahat Safi'nin çocuğu olarak Samsun'da dünyaya geldi.

İlköğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başlayan Safi, Samsun Sanat Okulu'nun Torna Tesviye bölümünü yarıda bırakarak okuldan ayrıldı.

Dünyaya gelirken annesini kaybeden Safi, bu konuda yaptığı bir açıklamada, "Doğar doğmaz annemi kaybetmişim. Yetim büyüdüm. İçimde bir gariplik vardır hep zaten. Annesizlik çok zordur." ifadelerini kullanmıştı.

"Yazmakta epeyce olmuşum mahir, Yalan yanlış düzme beyit ve sair, Muhitimde ehli yoktu ki zahir, Ben gibi cahili ettiler şair." dizelerinden oluşan ilk şiirini henüz 10 yaşındayken kaleme alan Safi, bunun doğuştan gelen bir yetenek olduğunu savunuyordu.

Cemal Safi, nakliyecilik yapan babasının yanında şoför olarak çalıştı. Ancak Samsun'daki bütün varlıklarını satan Mehmet Safi, 1959'da bir otel alarak Ankara'ya yerleşti. Usta şair, 1971'e kadar, sahibi oldukları Büyük Otel'de babasının yanında çalıştı.

Şiirlerini 38 yaşına geldikten sonra okuyucuyla buluşturan usta şair, bir röportajda şunları söylemişti:

"Şiir, şairin o anki duygularının fotoğrafıdır. Ben şayet, kendimden örnek vereyim, yirmi yıl evvel yazdığım o günkü duygularımı içeren şiirim olmasaydı, 20 yıl evvelki duygularımı, bu yaşta inkar edebilirdim. Ben böyle bir şey yaşamadım diyebilirdim. Unutmuşum çünkü. Bana o günleri, o duyguları yaşadığımı hatırlatıyor. Onun için şiir aynı zamanda bir fotoğraftır. Bir 'Vurgun'u yazmışım, Allah Allah ya ben o duyguyu yaşadım mı acaba? O resim olmasa elimde, 'Vurgun' şiiri olmasa o duyguyu yaşadığımı inkar edeceğim, edebilirim. O anı hatırlamıyorum çünkü. Ne çektiğimi o şiir anlatıyor benim."

Usta şairin, 1962'de evlendiği Şükran Safi ile Mehmet Akif Ersoy ve Peyami Safa'nın isimlerini verdiği iki oğlu ve Ebru adını verdiği kızı dünyaya geldi.

Şiirlerini ilk olarak Orhan Gencebay besteledi

Safi'nin şiirlerinin şarkı olarak bestelenip ünlü isimler tarafından yorumlaması, Orhan Gencebay'la başladı.

Cemal Safi, bir açıklamasında Orhan Gencebay ile dostluğunu şu sözlerle anlatmıştı:

"Orhan Gencebay Sakarya İlkokulunda okuyor, ben de orada okuyorum. Ben beşinci sınıftaydım, Orhan, kardeşim ile sınıf arkadaşıdır. Orhan'ın bağlamaya başlama sebebi de bizizdir. Ben bunu bilmiyordum ama köpeğin ısırdığını biliyordum. Karşımızda Cengizhanlar vardı, tütün tüccarı. Fino diye köpekleri vardı, yabancı biri geçince hemen atlar ısırırdı. Orhan Gencebay'a kardeşim Macit bizde yiyelim öğle yemeğini demiş. Tam geliyorlar bizim eve, arkadan Fino geliyor ısırıyor Orhan'ı. Kıskanıyor çocuğu, pantolonunu yırtıyor. Korkuyor tabii, koşuyor eve. Anne beni köpek ısırdı, diyor. Hemen babana haber ver, diyor. Babası geliyor, iğne vuruyorlar. Dokuzuncu iğnede fırkaya kaçıyor, biz Askerlik Şubesinin bahçesine fırka derdik. Annesi yavrum ölürsün, kudurursun diyor. O zaman babam bana mandolin alsın diyor. Mandolini alıyor babası, ertesi gün getiriyor başlıyor işe. Benim gecemde anlattı bunu, bilmiyordum. 1992'de yapıldı gecem."

"Bu Gece Kalıyorum" adlı şiir kasetini 1990'da yayınlayan Safi, 1993'e kadar yazdığı şiirleri, "Vurgun" adlı ilk kitabında topladı.

Usta şair, 2000'de "Sende Kalmış", 2002'de "Kıyamete Kırk Kala" ve 2008'de "Ya Evde Yoksan" adlı şiir kitaplarını okurların beğenisine sundu.

150 civarında şiiri bestelendi

Safi'nin 40'ı Orhan Gencebay tarafından olmak üzere toplam 150 kadar şiiri Zekai Tunca, Selçuk Tekay ve Candan Erçetin gibi ünlü sanatçı ve besteciler tarafından yorumlandı ve bestelendi.

Şiirleri İtalyanca, Romence ve Arnavutça'ya çevrilen Safi, 17 Nisan 2018'de 80 yaşındayken tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta şair, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Purkaslar Gümüşköy Mezarlığı'na defnedildi.

"Edebiyatımızda, gelmiş geçmiş tüm değerler arasında en ön safta yerini almış"

Orhan Gencebay, çocukluğundan beri tanıdığını belirttiği Safi'yi, şu sözlerle anlatmıştı:

"Cemal Safi deyince durmak lazım. Cemal Safi, soyadı gibi saf bir şiir, edebiyat adamı ve insanı büyüleyen gerçek bir söz büyücüsü. Şiirlerini bestelemek çok zor. Çünkü o güçlü ifadeleri bozarım diye korkuyor insan. Sevgili Cemal Safi edebiyatımızdaki gelmiş geçmiş tüm değerler arasında en ön safta yerini almış, yaşayan bir efsane. Kardeşi Macit Safi en yakın arkadaşımdı. O bizim Cemal ağabeyimizdi, Samsun'da aynı mahallede doğduk ve yaşadık. Onun güzel sanatlara ve edebiyata olan yeteneğini ve yakınlığını o zamanlarda hissederdim. Bundan 7-8 sene önce tüm şiirleri elime geçince tarif edilemez bir şekilde etkilendim. O zamandan beri her şiirini yüzlerce defa okudum ve şu anda da aynı hazla okuyorum. Hatta hepsini bestelemek istiyorum ama kolay değil."

Sanatçı Zeki Müren de Safi'nin "Sende Kalmış" adlı şiiri için "Üstadım bu şiir benim başucu şiirim. Günde en az beş defa okuyorum, okuyor ve ağlıyorum. Bu şiirinizde sanki benim duygularıma tercüman olmuşsunuz. Gönlünüze ve kaleminize sağlık." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haşmet Babaoğlu ise Safi'nin "Ya Evde Yoksan" adlı eseri hakkında "Üzerinize yüklenen görsel çılgınlık ve gülünçlük içinde, kazara şarkının sözlerine kulak verirseniz fena şaşırırsınız, başınız döner. Müthiş etkili, şarkının ağır, gerçekçi ve hüzünlü sözleri arasındaki uçurum sarsar insanı. Hala o şarkıda tutukluyum. Kahkahaların arasında yükselen o ağır hüzün bulutunda asılı kaldım sanki. 'Ya Evde Yoksan'ı evde, arabada dinledim. Şiir Cemal Safi'nindi." ifadelerini kullanmıştı.

Eserleri, prestijli ödüller kazandırdı

Cemal Safi, "Rüyalarım Olmasa" ile 1989'da Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü ve Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen On Şarkısı Birincilik Ödülü, "Vurgun" ile 1990'da Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü ve Milliyet Gazetesi Yılın En Sevilen On Şarkısı Birincilik Ödülü, "Gözüm Kesmiyor" ile 1991'de Milliyet Gazetesi En İyi Türk Sanat Müziği Ödülü, "İmkansız" ile 1991'de TRT En İyi Türk Sanat Müziği Ödülü aldı.

Usta kalem ayrıca, 2003'te Türk Dil Kurumu tarafından verilen Türkçeyi En Etkin ve Güzel Kullanan Şair Ödülü ile 2004'te verilen Romanya Eminescu Madalyası'nın sahibi oldu.