Şair Emel İrtem, Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda şiir tutkunları ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şair Emel İrtem, Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda şiir tutkunları ile buluştu - Son Dakika

Şair Emel İrtem, Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda şiir tutkunları ile buluştu

6 saat önce

Odunpazarı'nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgede yer alan kitaplık ve galerilerde atölyeler, söyleşiler düzenliyor.

Şair Emel İrtem, Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda şiir tutkunları ile buluştu, System.String[]

Odunpazarı'nı tarihin, bilimin, kültür ve sanatın merkezi yapma iddiasını sürdüren Odunpazarı Belediyesi, tarihi bölgede yer alan kitaplık ve galerilerde atölyeler, söyleşiler düzenliyor.


Gerçekleştirdiği çalışmalar ile öğrenci, akademisyen ve edebiyat tutkunlarına ev sahipliği yapan Ataol Behramoğlu Kitaplığı, 'Şiir Dinletisi ve Söyleşi' etkinliği düzenledi. Etkinliğin ilk konuğu ise Eskişehirli Şair ve Yazar Emel İrtem oldu. Ataol Behramoğlu Kitaplığı, ESİAD Salonu'nda gerçekleştiren etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra şair Rahmi Emeç ve Ömer Asaf Tosun, SES Eskişehir Şube Başkanı ve Şair Birtürk Özkavak'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.


30 senedir şiirin ve Türk Edebiyatının içinde olduğunu belirten İrtem, şiirlerini dönem dönem inceledi. İlk şiirinin İblis Dergisinde yayınlandığını ifade eden İrtem, daha sonra şiirlerinin Sonbahar dergisinde yayınlandığını anlattı. 90'lı yıllarda çok sayıda kadın şairin olmadığını kaydeden İrtem, Türk şiirinin hala erkek olduğunu ifade etti. Dikkatli okunduğunda bu özelliğin fark edildiğini belirten İrtem, 2000'li yıllardan sonra kadın şair sayısının arttığını söyledi. İrtem söyleşide kendi şiirlerinden örnekler de okudu.


Etkinlikte Ataol Behramoğlu'nun " Türkiye, Üzgün Yurdum, Güzel Yurdum" şiirini okuyan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin galeri ve kütüphanelerini sanata, edebiyata, resme tahsis etmek istediklerini söyledi. 'Şiir Dinletisi ve Söyleşisinin ilk uygulama olduğunu belirten Başkan Kurt, Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nın yeni şairlerin ve yazarların yetişmesine vesile olmasını istedi. "Eskişehir'de çok sayıda bu işin ustaları olduğunu görüyoruz. Bu etkinliğin yaygınlaştırılmasını istiyorum. Örneğin Odunpazarı'nın her sokağında bir sanat olsun. Kimisinde müzik, kimisinde şiir, kimisinde resim olsun" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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