Şair Ercişli Emrah'ın mezarı restore edildi - Son Dakika
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Şair Ercişli Emrah'ın mezarı restore edildi

6 saat önce

Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi, şair Ercişli Emrah ile rivayete göre aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarını restore etti.

Şair Ercişli Emrah'ın mezarı restore edildi, System.String[]

Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi, şair Ercişli Emrah ile rivayete göre aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarını restore etti.

Ercişli halk ozanı Ahmet Poyrazoğlu'nun girişimleriyle Çelebibağı Mahallesi'ndeki tarihi Selçuklu- Karakoyunlu Mezarlığı'ndaki iki mezar restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Mezarları ziyaret eden vatandaşlar, dua etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, mezarlık ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte her yıl Ercişli Emrah ile ilgili çeşitli sempozyum ve paneller düzenlendiğini belirterek, "Bu restorasyonu yapan belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihimize, bu mezarlığımıza sahip çıkmamız lazım." dedi.

Karakoyunlu, Selçuklu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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