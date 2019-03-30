Şair Kahvehanecinin Hedefi Kitap Çıkarmak

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 10 yıldır kahvehanecilik yapan Oktay Balcı (50), yaşadığı olayları kaleme alarak duygularını dizelere aktarıyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde 10 yıldır kahvehanecilik yapan Oktay Balcı (50), yaşadığı olayları kaleme alarak duygularını dizelere aktarıyor. Kahvehanesinin bir köşesinde vakit buldukça şiir yazan Balcı, 100'den fazla şiirini bir kitapta toplamak istiyor.



Karabağlar'da yaşayan ve oturduğu mahallede bir kahvehane işleten, ilkokul mezunu Oktay Balcı, çevresi tarafından 'şair kahvehaneci' olarak biliniyor. Duygusal bir yapısı olduğunu ve yaşadığı olaylardan etkilenerek şiirler yazdığını anlatan Balcı, şiirlerini bir kitapta toplamayı hedefliyor. Yunus Emre Mahallesi'nde 10 yıldır kahvehanecilik yaptığını, ancak gençliğinden beri şiirlere meraklı olduğunu söyleyen Oktay Balcı, "Şiir yazmaya askerden önce başladım. Rahmetli babam da maniler yazardı. Yaşadığım olaylardan etkilenerek şiir yazıyorum. Bir arkadaşımı kanserden kaybettim. Kahvede otururken sigara ve içkiyle ilgili şiirler yazdım. Kahvedekilerin yüzde 90'ı sigara kullanıyor. Bırakmaları için onları ikna etmeye çalışıyorum. Yazdığım şiirlerin de bunda etkili olduğuna inanıyorum. Vatan sevgisi, İzmir ve çok farklı konularda şiirlerim var. Sosyal medyada paylaşıyorum. Müşteriler de çok beğeniyor" dedi. Karabağlarspor'da yıllarca amatör futbol oynadığını da anlatan Balcı, kalemi kağıdı hiç elinden bırakmadığını söyleyerek, şiirlerinin sayısının 100'ü aştığını belirtti. Gençliğinde hem çalışıp hem futbol oynadığını belirten Balcı, şunları söyledi:

"Amatör futbol oynadım. O zaman da şiir yazıyordum. Gördüğüm, yaşadığım olayları hep kaleme alıyorum. Sürekli yenileri ekleniyor. Şimdi bunları kitaplaştırmak istiyorum. Bir kitap çıkarabilirsem ne mutlu bana. Destek bekliyorum. Sosyal medyada da beğeniler artıyor. Mahallede bana 'şair kahvehaneci' diye seslenenler oluyor."



GOL MAKİNESİYDİ ŞAİR OLDU



Oktay Balcı'ya destek veren müşterilerinden Osman Yaşar da "Çocukluğumdan beri Oktay abiyi tanıyorum. Onun şiir yazdığını eskiden bilmiyordum. 2 sene önce öğrendim. Kendisini takip ediyorum. 10 dakika içinde güzel dörtlükler yazdığına şahit oldum. Buranın sürekli müşterisiyim. Şiirleri gazetelerde de yayımlandı. Bu özelliği hoşumuza gidiyor" diye konuştu. Balcı'nın şiirlerini çok beğendiğini söyleyen Şahin Kocatepe ise şöyle konuştu:

"Oktay, şiirlerini yazdıktan sonra bize gösterir. Şiirlerinde eksik birşey olursa ona fikir veririz. Bu emeğin bir karşılığı olmalı, kitapta toplanabilir. Biz geçmişte futbol oynadık beraber. O yıllarda lakabı 'Tanju'ydu. Sayısız gol atardı, gol makinesiydi. Şimdi futbolu bıraktı. Zamanını şiire ayırıyor."



Oktay Balcı, şiirlerinden bazı kıtaları şöyle seslendirdi:

"Aynı topraklarda beraber koşarız

Boşuna demem cennettir vatanımız

Dört mevsimi birlikte yaşarız

Koruyalım cennet vatanımızı biz

Dalgalansın bayrağımız hep yükseklerde

Emek verdik yükseldik göklere

Şehitlerimiz yaşar hep kalplerde

Koruyalım cennet vatanımızı birlikte..."

"Kibritle çakmakla yanar

Yandıkça dumanını atar

Her tarafa zehir saçar

Ölmek isteyenlere yol açar

Hakittir yuvası ateştir manzarası

Ağzı burnudur bacası ölümdür son numarası

Boyu kısadır içi zehir saklıdır

Yemekten sonra aranır içenler hep zarardadır

Üç beş liradır bedeli aslında hiç yoktur değeri

İçenin yoktur meleği içmeyenin ferahtır yüreği..." - İzmir

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