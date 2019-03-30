Şair Kahvehanecinin Hedefi Kitap Çıkarmak

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 10 yıldır kahvehanecilik yapan Oktay Balcı (50), yaşadığı olaylarla ilgili duygularını dizelere aktarıyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 10 yıldır kahvehanecilik yapan Oktay Balcı (50), yaşadığı olaylarla ilgili duygularını dizelere aktarıyor. Kahvehanesinin bir köşesinde vakit buldukça şiir yazan Balcı, 100'den fazla şiirini bir kitapta toplamak istiyor.



Karabağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde kahvehane işleten, ilkokul mezunu Oktay Balcı, çevresi tarafından 'şair kahvehaneci' olarak biliniyor. Duygusal bir yapısı olduğunu ve yaşadığı olaylardan etkilenerek şiirler yazdığını anlatan Balcı, şiirlerini bir kitapta toplamayı hedefliyor. 10 yıldır kahvehanecilik yaptığını, ancak gençliğinden beri şiirlere meraklı olduğunu söyleyen Oktay Balcı, "Şiir yazmaya askerden önce başladım. Rahmetli babam da maniler yazardı. Yaşadığım olaylardan etkilenerek şiir yazıyorum. Bir arkadaşımı kanserden kaybettim. Kahvede otururken sigara ve içkiyle ilgili şiirler yazdım. Kahvedekilerin yüzde 90'ı sigara kullanıyor. Bırakmaları için onları ikna etmeye çalışıyorum. Yazdığım şiirlerin de bunda etkili olduğuna inanıyorum. Vatan sevgisi, İzmir ve çok farklı konularda şiirlerim var. Sosyal medyada paylaşıyorum. Müşteriler de çok beğeniyor" dedi.



Karabağlarspor'da yıllarca amatör futbol oynadığını da anlatan Balcı, kalemi kağıdı hiç elinden bırakmadığını söyleyerek, şiirlerinin sayısının 100'ü aştığını belirtti. Gençliğinde hem çalışıp hem futbol oynadığını belirten Balcı, şöyle konuştu:



"Amatör futbol oynadım. O zaman da şiir yazıyordum. Gördüğüm, yaşadığım olayları hep kaleme alıyorum. Sürekli yenileri ekleniyor. Şimdi bunları kitaplaştırmak istiyorum. Bir kitap çıkarabilirsem ne mutlu bana. Destek bekliyorum. Sosyal medyada da beğeniler artıyor. Mahallede bana 'şair kahvehaneci' diye seslenenler oluyor."



GOL MAKİNESİYDİ ŞAİR OLDU



Oktay Balcı'ya destek veren müşterilerinden Osman Yaşar da, "Çocukluğumdan beri Oktay Ağabeyi tanıyorum. Onun şiir yazdığını eskiden bilmiyordum. 2 sene önce öğrendim. Kendisini takip ediyorum. 10 dakika içinde güzel dörtlükler yazdığına şahit oldum. Buranın sürekli müşterisiyim. Şiirleri gazetelerde de yayımlandı. Bu özelliği hoşumuza gidiyor" diye konuştu. Balcı'nın şiirlerini çok beğendiğini söyleyen Şahin Kocatepe ise "Oktay, şiirlerini yazdıktan sonra bize gösterir. Şiirlerinde eksik bir şey olursa ona fikir veririz. Bu emeğin bir karşılığı olmalı, kitapta toplanabilir. Biz geçmişte futbol oynadık beraber. O yıllarda lakabı 'Tanju'ydu. Sayısız gol atardı, gol makinesiydi. Şimdi futbolu bıraktı. Zamanını şiire ayırıyor" ifadelerini kullandı.



Oktay Balcı, şiirlerinden bazı kıtaları şöyle seslendirdi:



"Aynı topraklarda beraber koşarız/ Boşuna demem cennettir vatanımız/ Dört mevsimi birlikte yaşarız/ Koruyalım cennet vatanımızı biz/ Dalgalansın bayrağımız hep yükseklerde/ Emek verdik yükseldik göklere/ Şehitlerimiz yaşar hep kalplerde/ Koruyalım cennet vatanımızı birlikte..." - "Kibritle çakmakla yanar/ Yandıkça dumanını atar/ Her tarafa zehir saçar/ Ölmek isteyenlere yol açar/ Pakettir yuvası ateştir manzarası/ Ağzı burnudur bacası ölümdür son numarası/ Boyu kısadır içi zehir saklıdır/ Yemekten sonra aranır içenler hep zarardadır/ Üç beş liradır bedeli aslında hiç yoktur değeri/ İçenin yoktur meleği içmeyenin ferahtır yüreği..."



- İzmir

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