Son Dakika Haberleri: Şair Karakoç'un Adı Taşıyan Halk Kütüphanesi Açıldı

Şair Karakoç'un Adı Taşıyan Halk Kütüphanesi Açıldı

1 saat önce

Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un adını taşıyan ve Keçiören Belediyesince oluşturulan "Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi" hizmete sunuldu.

Şair Karakoç'un Adı Taşıyan Halk Kütüphanesi Açıldı, System.String[]
Türk edebiyatının önemli isimlerinden, şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un adını taşıyan ve Keçiören Belediyesince oluşturulan "Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi" hizmete sunuldu.

Abdurrahim Karakoç Gençlik ve Kültür Merkezi'nin içerisinde kurulan kütüphanenin açılışında bir konuşma yapan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, Karakoç'un adını taşıyan kütüphanenin Bağlum'a yapılmasının buranın halkına verilen değerin bir göstergesi olduğunu söyleyerek, "Bağlum'un Keçiören açısından bir gelişim noktası olduğunu biliyoruz. Bu açıdan bu tesisin bölgeye önemli bir katkı sağlayacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle kurulan kütüphanenin öğrencilerce iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ak, şunları kaydetti:

"Kitap çok önemli bir dosttur ve kitap insanı terk etmez, siz onu terk etmediğiniz sürece. Kitabı çok okumamız lazım. Burada hem ders çalışabileceksiniz hem de araştırmalar yapabileceksiniz. Aynı zamanda burası buluşabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz yani birlikte vakit geçirebileceğiniz bir alan. Burası tamamen gençlere tahsis edildi."

Ak, kurulan gençlik merkezi ve içerisine açılan kütüphane ile milli ve manevi değerlerini öğrenen gençlerin yetişmesini hedeflediklerini söyledi.

"Karakoç'u önce anlamak sonra ise anlatmak gerekiyor"

Şair Abdurrahim Karakoç'un oğlu Enderhan Karakoç da babasının adını taşıyan bir kütüphanede genç nesillerin eğitim alacak olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Babasının mezarının Bağlum'da olduğunu hatırlatan Karakoç, "Abdurrahim Karakoç'u önce anlamak sonra ise anlatmak gerekiyor. Niçin şiir yazdı, davası neydi, ideali neydi ? Bunu bilmek gerekiyor." diye konuştu.

Karakoç, gençlerin başarılı olması için çok okumaları ve idealleri olması gerektiğinin altını çizdi.

Yaklaşık 5 bin kitabı bünyesinde bulunduran "Bağlum Abdurrahim Karakoç Halk Kütüphanesi"nin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu'nun da aralarında bulunduğu davetliler ile öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:24 Kaynak: AA

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