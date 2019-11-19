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Şair Karakoç'un şiirlerini okuyan öğrenciler ödüllendirildi

6 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Edebiyat Tarihi'nin önemli isimlerinden şair Abdürrahim Karakoç'un Şiirlerini Okuma Yarışması'nda, 98 öğrenci arasından sıyrılarak dereceye girenlere, ödülleri verildi.

Şair Karakoç'un şiirlerini okuyan öğrenciler ödüllendirildi, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Edebiyat Tarihi'nin önemli isimlerinden şair Abdürrahim Karakoç'un Şiirlerini Okuma Yarışması'nda, 98 öğrenci arasından sıyrılarak dereceye girenlere, ödülleri verildi.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nca, gençlerin toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazanması için hazırlanan Abdürrahim Karakoç'un Şiirlerini Okuma Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Karakoç'un şiirlerinin okunduğu Mehmet Şimşek Tenis Kompleksi'ndeki yarışmaya, Şahinbey ile Şehitkamil'in yanı sıra Nurdağı, İslahiye, Nizip, Araban ve Oğuzeli'nde bulunan okullardan 98 öğrenci katıldı.


Dilin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını sağlamak ve hitabet gücünü geliştirmek adına hazırlanan programda, Açık Dilek şiiriyle Yeşilevler İMKB Anadolu Lisesi öğrencisi Medine Aktaş birinci, Dumlupınar Anadolu Lisesi'nden Hazal Çelikçi, Vur Emri şiiriyle ikinci, Gülşen Batar Anadolu Lisesi'nden Goncagül Taşçı İsyanlı Sükut Şiir'iyle üçüncü oldu.


Yarışmayı kazanan öğrencilere ödülleri, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, verdi. - GAZİANTEP

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:49 Kaynak: İHA
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