Şair Kuliev'in adı parkta yaşatılacak

Malkar edebiyatı şair ve yazarlarından Kaysın Kuliev'in adı Keçiören Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) iş birliğiyle açılan parka verildi.

Keçiören Ihlamur Vadisi'nde yer alan parkın açılışına Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile bazı ülkelerin Ankara büyükelçileri katıldı.

Açılış programında Nur-Sultan Halk Çalgıları Orkestrası, çeşitli şarkılar seslendirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok, açılışta yaptığı konuşmada, parkın açılışıyla bir tarihi canlandırdıklarını belirterek "Burada tarih yapanların hakkını vermeye çalışıyoruz. Kaysın Kuliev de Türk dünyasında önemli isimlerden, kalemlerdendir." dedi.

Kuliev'i rahmetle andığını ifade eden Altınok, parkın açılışıyla Kuliev'in hakkını teslim etmeye çalıştıklarını söyledi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ise Türk kültürünün önemli isimlerinin tanıtılması için birçok çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Kuliev'in adının parkta yaşatılacak olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Kaseinov, Altınok ve belediye meclis üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kaysın Kuliev'in büstünün de yer aldığı parkın açılışı yapıldı.