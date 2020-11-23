Şair Mehmet Aksu; "Edebiyat Yolu" Huzura açılan bütün kapılara uğramalı" - Son Dakika

Şair Mehmet Aksu; "Edebiyat Yolu" Huzura açılan bütün kapılara uğramalı"

23.11.2020 11:19
Şair Mehmet Aksu;

Siyaset Bilim Uzmanı ve Ceza Evi Müdürü Şair Mehmet Aksu, "Edebiyat yolu Kahramanmaraş'ta ikinci edebiyat yolu da Erzurum'da olmalı" dedi.

Siyaset Bilim Uzmanı ve Ceza Evi Müdürü Şair Mehmet Aksu, "Edebiyat yolu Kahramanmaraş'ta ikinci edebiyat yolu da Erzurum'da olmalı" dedi.

Aynı zamanda Cezaevi Müdürü, Pdr. ve Siyaset bilim uzmanı da olan Şair- Yazar Mehmet Aksu, "Gören göze tutan ele, hakkı olanlara teşekkür ediyorum işte bu. Çok şükür şiirin ritminden şairin zikrinden olan erlerimiz var bizim. "Edebiyat Yolu" memleketime yakıştı hayırlı olsun, dua ile" dedi.

Aksu, "Yüz yıl sonrasında bile ihtiyaca cevap verebilecek şekilde yapımı tamamlanan Kahramanmaraş - Göksun güzergahında bulunan yola "Edebiyat Yolu" adı ile güzergah üzerindeki tünellere de memleketimin şair- yazar ve ozanın isimlerini veren başta Şair ruhlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN ve yine Şair ruhlu Bakanımız Mahir ÜNAL olmak üzere diğer emeği geçenlere teşekkür ediyorum, teşekkürümüz duamız zikrindedir" diye konuştu.

"Anlaşılmak; ederince el vermektir öteye uzanan yol taşlarına, ustanın uğraşılarına"

"Yaşamış oldukları dönemlerinde güne sarılış nefeslerini, Türk toplumunun değerlerini sonraki kuşaklara eksiksiz aktarma kaygısını canlı tutarak sarf edenlerimizdir şair-yazarlarımız, ozanlarımız" diyen Aksu, daha sonra şunları söyledi;

"Eserleriyle öteye açılan yoldaki tünelleri delen ötelerden gelen ışığın yansısını haneye sofra lezzetinde sunan isimlerin hatırlanması gerekli görünenlerimizdir onlar. Dünya yaşamından has yaşam arzusu zikrini yüksek perdeden seslenmeyi yaşam gayesi edinmiş memleketimin şair yazar ve ozanını, duyarlı devlet adamı şuuru ile kucaklayarak değerlerin yaşatılmasında neslin tanıması, zikrin doğruluğu teyidi ile aynı istikamette ilerleyişe istikamet göstergesi, bir diğer adıyla tünellerle özdeşmiş isimleri saygıyla anıyorum. Bu edebiyat yolundan yürüyüşümün sevinç ile, umudumu hep canlı tuttuğum ve ilkini 2012 yılında Erzurum da bir gurup şair arkadaşımla başlattığım Kahramanmaraş şairler şehri başkenti, "Erzurum ve Kahramanmaraş Kardeş Şair Kent Olsun" seslenişimizle yaptığımız şiir dinletilerimizi her yıl her tekrarlayarak, neden gerekliliğini dilendirdik uygun zeminde de dilendirmeye devam ediyoruz. "Edebiyat Yolu" projesinin devamının olduğuna inanıyorum. Önceki yıllarda sesimizi duyan basın çevresinin de desteğiyle sesimizi her iki ilin idarecilerine, devlet büyüklerine geniş halkalara duyurmaya çalıştık. Bu zikrimizle toplumumuzdan neslimize bırakacağımız kültür aktarımında sancak taşıyıcı er eller yetiştirmek adına sorumluluk bilinci oluşturarak sorumluluk yüklemektir.

Bu sene corona virüsü-pandemi süreci nedeniyle şiir dinletimizi yapamasak da "Erzurum ve Kahramanmaraş Kardeş Şair Kent Olsun" arzumuzu uygun zeminlerde dillendirmeye devam ediyoruz, inşallah "Edebiyat Yolu" bizim arzumuza uğrar "kardeş yolu" nu bulur.

Bu yol "Edebiyat Yolu" huzura aşılan bütün kapılara uğramalı. Umudumuz var yol kardeşe uğrayacak." - ERZURUM

Şair Mehmet Aksu; Edebiyat Yolu Huzura açılan bütün kapılara uğramalı

Şair Mehmet, Mehmet Aksu, Edebiyat, Aksu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Şair Mehmet Aksu; 'Edebiyat Yolu' Huzura açılan bütün kapılara uğramalı' - Son Dakika


Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, cinayete giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin! Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Yusuf Yazıcı'nın performansı Fransa basınında gündem oldu Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı
Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım         
11:16
Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor Haftaya 10 lira yükselişle başlayan altının gram fiyatı 469,5 liradan işlem görüyor         
10:41
Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı         
10:35
Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor         
10:12
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Vaka sayısındaki artış devam ederse hafta sonunda olan kısıtlama hafta içine yayılabilir         
10:03
Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi         
09:22
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı         
08:43
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü         
23:58
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim Selin Ciğerci'nin arabasında açıklama yapan Melisa Emirbayer: Seren Serengil tarafından oyuna getirildim         
21:34
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor Babasının emanet bıraktığı 1955 model otobüse özenle bakıyor         
15:00
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 11:29:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair Mehmet Aksu; "Edebiyat Yolu" Huzura açılan bütün kapılara uğramalı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei