Şair Nurullah Genç, "Sanat ve Hayat" söyleşisinde okurlarıyla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Şair Nurullah Genç, Sultanbeyli Belediyesi'nin düzenlediği "Sanat ve Hayat" başlıklı programa konuk oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında online olarak gerçekleştirilen söyleşi, belediyenin Facebook ve Twitter hesabından canlı olarak yayınlandı.

"İnsanın ihtiyaç seviyeleri sanatla olan ilişkisini belirler"

Usta şair, sanatın tefekkür ve bilim dünyasını aşan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bu yüzden anlaşılması zor. Anlaşıldığında da sanatın hayata anlam katan, insanı farklılaştıran, yüksek seviyelere çıkaran bir muhtevası vardır." dedi.

Her insanın kendini gerçekleştirme ihtiyacı olduğuna işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"İnsanın ihtiyaç seviyeleri sanatla olan ilişkisini belirler. Hayatın içindeki sanatı, sanatın içindeki hayatı keşfedebilmesi için insanın bunu bir ihtiyaç olarak görebilmesi gerekir. Yani insan kendisini yeme, içme, barınma ihtiyacı üzerine çıkararak, eser vermek ya da verilmiş eserlerden faydalanmak gibi bir noktaya taşıması lazım. Aksi takdirde sanatla üst düzey irtibat kurması asla ve asla mümkün değildir. Bu nedenle sanatı hayatın içinde, hayatı da sanatın içinde düşünmek mecburiyetindeyiz. Sanat hayattan uzak olamaz, hayat da sanattan uzak olamaz."

"Hayatın anlamlı hale gelmesi için sanat düşüncemizin yükselmesi lazım"

Nurullah Genç, sanatkarların hayatın içinde olması gerektiğinin altını çizerek, "Çünkü hayattan kopuk olan bir sanatın insanlığa hitap etmesi imkansızdır. Bu nedenle bir sanatkarın, kendisini hayatın dışına çekip, sanki hayattan farklıymış, insanlıktan yüce bir yerdeymiş gibi yaşaması mümkün değildir. Hayattan kopan bir sanatkarın eseri, gelecek yüzyılların insanlarına hitap edecek bir eser olmaktan çıkar." diye konuştu.

Sanata olan bakış açılarında düzeltilmesi gereken noktalar olduğunu söyleyen Genç, şunları kaydetti:

"Birkaç yüzyıldır tefekkür üretemeyen, Batı'dan etkilenen, Batı medeniyetinin argümanlarını kullanan, onların kavramlarıyla düşünmeye çalışan insanlar ülkesi haline geldi bu ülke ve genellikle Doğu coğrafyası. Bizi öyle şeylere alıştırdılar ki, alıştığımız yanlış şeylerden bugün kopamıyoruz. Düşüncelerin bağımlısı haline geldik, kendi düşüncelerimize dönmekte zorlanıyoruz. Yaşadığımız hayatın anlamlı hale gelmesi için sanat düşüncemizin yükselmesi lazım. Sanat eserlerimizin de daha kaliteli, daha üst düzey hale dönüşebilmesi için de o sanat eserinin ait olduğu dalın özellikleriyle beraber hayatın da onda tezahür etmesi gerekiyor."

Genç, konuşmasında şiir sanatının kaynağının Allah'ın kelam sıfatının okura yansımış hali olduğuna dikkati çekerek, "Bir şair, var olan kelimelerin dünyasından şiiri ortaya koyar. Müzisyen, sesleri değiştirir, farklılaştırarak bir sanat eseri ortaya koyar. Ressam var olan görüntüleri bir tuvalde sanat eserine dönüştürür. Yani var olan şeyleri değiştirirler. Bu nedenle sanatın kaynağı bizim inancımıza göre Allah'ın subuti sıfatlarıdır. Tabiatı taklit değildir. Mitolojik bir anlayışa dayanmaz. Bizim sanat anlayışımız tevhidi anlayışa dayanır. Biz sanatın Allah'ın birliğinden doğduğunu kabul ederiz ve buna inanırız." ifadelerini sözlerine ekledi.

Yaklaşık 1 saat süren yayını 5 binin üzerinde kişi izledi.