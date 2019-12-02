Şair Orhan Şaik Gökyay, vefatının 25. yılında anılıyor

Türk edebiyat tarihi ve dil araştırmacısı, şair ve öğretmen Orhan Şaik Gökyay, vefatının 25. yılında çeşitli programlarla anılıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İstanbul'u Okuyorum" projesi kapsamında Ali Fuat Başgil Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinde anma töreni düzenlendi.

Lise Müdürü Tayfur Kozan, törenin açılışında Orhan Şaik Gökyay'ın destan şairi ve Anadolu insanının sesi olduğunu söyledi.

Kozan, Gökyay'ın şairliğinin yanı sıra çok iyi eleştiriler de yazdığını belirterek, "Muazzam bir kütüphanesi vardı ve bu kütüphaneyi vefatından az bir süre önce Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi'nin kütüphanesine bağışladı. Ruhu şad olsun. Bizler böyle bir günde okulumuz olarak onu anmaktan büyük gurur duyuyoruz." diye konuştu.

"Şiirlerinde yeni nesillere vatan, millet ve memleket şuurunu vermiştir"

Törene konuk olan Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı da Gökyay'ın edebiyat dünyasının yıldız isimlerinden biri olduğuna vurgu yaparak, "Vatan şairi olarak anılmasını sağlayan Gökyay, şiirlerinde yeni nesillere vatan, millet ve memleket şuurunu vermiştir. Yaşadığı topraklara içtenlikle bağlı yerli ve milli bir aydındır. Sadece edebi eserleriyle değil ilmi çalışmalarıyla da öncü bir şahsiyettir." dedi.

Bıyıklı, Gökyay'ın özellikle Dede Korkut eserleri üzerine yaptığı çalışmalarla Türk kültürüne büyük hizmetlerde bulunduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ayrıca hocalık vasfı kendisine en çok yakışan isimlerden biridir. Hayatı boyunca hakikatli talebe yetiştirmeye özen göstermiş, birikimlerini paylaşmakta cömert davranmıştır. Ayrıca hayatında yeni nesillere örnek olarak gösterebileceğimiz sayısız hatıra vardır. Özellikle gençlere İstiklal Marşı'ndan sonra en çok okunan 'Bu Vatan Kimin' şiirini ezberlemelerini tavsiye ederim. Orhan Şaik Gökyay'ı okumak gençlere dil şuuru ve şiir sevgisini kazandıracaktır."

Eğitimci yazar Mahmut Topbaşlı ise Gökyay'ın 7 kardeşten biri olduğunu ve küçük yaşlardayken annesini kaybettiğini aktararak, "Orhan Şaik Gökyay'ın ruh dünyası küçücük bir çocukken kaybettiği annesinin yokluğuyla besleniyor ve duygu dünyası da orada fırtınalar estirmeye başlamış. İlk yazdığı şiir de 'Annemin Mezarında' olmuştur." ifadesini kullandı.

Usta şairin insanlara hitabet noktasında da samimi bir şekilde konuştuğunu dile getiren Topbaşlı, Gökyay'ın ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığının isteğiyle 1972'de "Anıtkabir Senaryosu"nu yazdığını anlattı.

Programda Ali Fuat Başgil Anadolu Kız İmam Hatip Lisesinin öğrencileri Gökyay'ın şiirlerini seslendirdi.