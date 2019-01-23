Şair Oruç Aruoba: "Şiirde Önemli Olan Vezin ve Kafiye"

Nilüfer Belediyesi, "Şairin Şiir Evreni" söyleşilerinde edebiyatçıları ağırlamaya devam ediyor.

Nilüfer Belediyesi, "Şairin Şiir Evreni" söyleşilerinde edebiyatçıları ağırlamaya devam ediyor.



Söyleşinin bu ayki konuğu, şair, akademisyen, çevirmen ve felsefeci Oruç Aruoba oldu. Nazım Hikmet Kültürevi'nde bulunan Şiir Kütüphanesi'nde, Ümit İnatçı'nın sorularıyla gerçekleştirilen söyleşiye şiir tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Şiirin felsefi yönünün ele alındığı söyleşide, şair Oruç Aruoba, yazım hikayesini okurlarıyla paylaştı. Aruoba, "Okuyan aslında kendisinden okuyordur" dedi. Aruoba, "Benim yazdığımı herkes yazabilir. Ama okuyan, kendi içindeki bir şeyi okuyordur" diye konuştu.



Şiirin kendine özgü ritmi olduğunu söyleyen Oruç Aruoba, "Nazım Hikmet'in ilk yazdığı vezinli ve kafiyeli şiirleri okumazsanız, sonrasından hiç bir şey anlamazsınız. Şiirde önemli olan vezin ve kafiyedir. Vezin ve kafiye şiirin ritmidir. Gerçek şairler ne yazacaklarını bilmezler. Önce yazarlar sonra kendisi de bakar ben ne yazdım diye. O yüzden vezin ve kafiye şiirin içinde yoksa şairin kafasındadır" şeklinde konuştu.



Nilüfer Belediyesi Şiir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen Şairin Şiir Evreni söyleşisinin sonunda Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Şafak Pala şair Oruç Aruoba ve Ümit İnatçı'ya Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına teşekkür etti. - BURSA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Usta Tiyatrocu Ayşen Gruda Hayatını Kaybetti

Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi

Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başlandı

24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı