Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı - Son Dakika

Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı

21.10.2020 12:25
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı, System.String[]

Uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleri ile sanattaki kavramın insana dokunmak olduğunu dile getiren ve kurmuş olduğu İyilik Hareketi Platformu ile yüzlerce köyü ziyaret edip Anadolu'da binlerce çocuğa ulaşan şair ve yazar Kasım Alper Özdemir'in yolu bu defa Sivas Şarkışla Samankaya köyüne düştü.

Uzun yıllardır sosyal sorumluluk projeleri ile sanattaki kavramın insana dokunmak olduğunu dile getiren ve kurmuş olduğu İyilik Hareketi Platformu ile yüzlerce köyü ziyaret edip Anadolu'da binlerce çocuğa ulaşan şair ve yazar Kasım Alper Özdemir'in yolu bu defa Sivas Şarkışla Samankaya köyüne düştü.

Sosyal medyadan takipçisi Muhammed Emin Türkyılmaz'ın davetini kırmayan Özdemir, Samankaya köyündeki ilk ve orta öğretimde okuyan çocuklara oyuncak, kırtasiye malzemesi ve test kitapları dağıttı. İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan yazar Kasım Alper Özdemir; Sivas Medeniyetler Diyarı bir ilimiz, Şarkışla ise Uzun ince bir yolda gece gündüz sazındaki umudu haykıran ve gönül gözüyle gören Aşık Veysel Şatıroğlu ile Türk İslam aleminin mümtaz şahsiyetlerinden bayrak ve vatan sevdalısı Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü yer. İki önemli şahsiyeti rahmetle anarken bizlere bu gezide ilgi ve alakasını esirgemeyen Şarkışla İlçe Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen'e, Şarkışla Belediye Meclis üyesi Orhan Tamer'e, Samankaya Köyümüzde çocuklarımızla güzel bir bağ kuran okul müdürü Cüneyit hocam ve öğretmen arkadaşlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. İyilik Hareketi Platformu yakında dernek olarak yine çocuklarımızı karınca kararınca mutlu etmeye, onların hayallerini dinlemeye devam edecek; Taşova, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas'ın yanı sıra Gaziantep ve Diyarbakır ile Makedonya'da Türk Köylerimizdeki çocuklarımızı mutlu etmek amacıyla faaliyetlerimiz devam edecek" dedi. - SİVAS

Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı
Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı

Alper Özdemir, Şarkışla, Kasım, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şair Özdemir, Şarkışla Samankaya Köyü'nde iyiliği paylaştı - Son Dakika

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