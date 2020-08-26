Şair Saim Bağbars'ın ikinci şiir kitabı çıktı - Son Dakika

Bingöllü iş insanı ve şair Saim Bağbars'ın "Yar gelene kadar" adlı ikinci şiir kitabı çıktı.

Şairin, "Kuşlar da ağlar" kitabından sonra Beyaz Yayınları'ndan çıkan ikinci kitabında 166 şiir bulunuyor.

Bağbars, Bingöl Kültür Parkı'nda düzenlediği imza gününde, ikinci şiir kitabını çıkartmanın heyecanı ve mutluluğunu içinde olduğunu söyledi.

Okurlarının ısrarı üzerine imza günü düzenlediğini belirten Bağbars, "Yeni çıkan kitabımın sevincini, sevgili hemşehrilerimle bir arada imza günü ile birlikte paylaştık." dedi.

İlk kitabında yer alan ve Bingöl'de yaşamış ve iz bırakmış şahsiyetlerin konu edildiği "Bingöl'ün simaları" adlı şirinin çok beğenildiğini anlatan Bağbars, son kitabına adını veren şiirinin dizelerini şöyle sıraladı:

"Yar Gelene Kadar, Ey dostum! Her işte mutlak bir hayır var, Görünmesin o gün, gökyüzünde yıldızlar, Yağsın karlar, dağılmasın kara bulutlar, Doğmasın ayla güneş, yar gelene kadar."