Şair ve yazar Bestami Yazgan, "Şiir Sohbeti"ne konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Şair ve yazar Bestami Yazgan, "Şiir Sohbeti"ne konuk oldu Açıklaması

Şair ve yazar Bestami Yazgan, çocuklara öncelikle yerli ve milli kitapların okutulması gerektiğini belirterek, "Sonra yabancı dilden çevrilenleri. Bir yazar istese de istemese de kendi kültürünü eserine yansıtır.

Şair ve yazar Bestami Yazgan,

Şair ve yazar Bestami Yazgan, çocuklara öncelikle yerli ve milli kitapların okutulması gerektiğini belirterek, "Sonra yabancı dilden çevrilenleri. Bir yazar istese de istemese de kendi kültürünü eserine yansıtır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan "Şiir Sohbeti"ne konuk olan Yazgan, moderatörlüğünü Emre Güneş'in yaptığı programa evinden katıldı.

Yazgan, bir tarihi olay hakkında yazılan metinlerin önemini vurgulayarak, "İngiliz'in elinden gelse Çanakkale'yi bize unutturacak ama buna gücü yetmez. Çünkü 'Çanakkale Şehitlerine' şiiri var merhum Mehmet Akif'in. Düşmanın elinden gelse İstiklal Savaşı'nı da unuttururdu ama buna da gücü yetmez çünkü 'İstiklal Marşı'mız var. Yemen'deki acıyı bize kimse unutturamaz bir ağıdımız var. Böyle uzayıp gidiyor. Bir ağıdı türküsü olan şeyleri bize kimse unutturamaz. Olaylara böyle bakıyorum." diye konuştu.

Yaşanan olumsuz olaylardan ders çıkarmayı bilmek gerektiğinin altını çizen Yazgan, "Bir zincirin gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. Bir milletin sağlığı, ekonomisi ve siyaseti de böyledir. Bu virüs dolayısıyla öğrendik ki bizim sağlıklı olmamız yetmiyor. Karşıdaki de sağlığına dikkat edecek yoksa bize bulaştıracak. Aynı bunun gibi hepimizin mutlu olması lazım. Hepimizin bu vatanı sevmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Bir ülkenin yarınlarını görmek istiyorsak bugünkü çocuklarına bakmalıyız"

Yazgan, çocuk edebiyatına yönelmesinin bir tevafuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de büyüklere dönük şiirler yazan bir şair gibi görüyordum kendimi ama şimdi dönüp baktığımda 100 eserimden 5 tanesi büyüklerle ilgili, 95 tanesi çocuklarla ilgili. Kendiliğinden oldu bu. İyi ki de çocuk edebiyatçısı oldum, bundan mutluyum. Çünkü bir ülkenin yarınlarını görmek istiyorsak bugünkü çocuklarına ve gençlerine bakmalıyız. Yarınlar onlara emanet olacak. Bir de çocuklar gerçekten taze bir fidan gibi. Atalarımız demiş ya 'Ağaç yaşken eğilir'. Onlarla beraber olmak beni mutlu ediyor. Kendimi milli kültür itfaiyecisi olarak görüyorum. Nerede bir eksiklik varsa elimde kalemim, oraya koşturuyorum. Çocuklar öyle ama asıl sebep, 4 çocuk babası, 7 torun dedesiyim. 38 yıl öğretmenlik yaptım. Hep çocuklarla beraber oldum. Bir de çocuklar için bayram yapan bir milletin evladıyım. Annesinin babasının dini ne olursa olsun bütün çocukları Müslüman sayan bir Allah'a inanıyorum. Bunun yanına şairliği yazarlığı da koyunca kendiliğinden çocuk edebiyatçısı oluyoruz."

Türkçe eserlerin çocuklara okutulmasının önemli olduğunu belirten Yazgan, "Lütfen önce yerli ve milli kitapları okutalım çocuklarımıza, sonra yabancı dilden çevrilenleri... Bir yazar istese de istemese de kendi kültürünü eserine yansıtır. 10 yıldan beri güzel gelişmeler var bu alanda ülkemizde. Yayıncılar gerçekten emek veriyor, kaliteli eserler çıkarıyor. Çocuk kitaplarında görsellik de çok önemli. Buna dikkat ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Anne, milli olarak da bu vatana adını vermiş; Anadolu olmuş"

Yazgan, "Anne Sen Melek misin?" isimli eserine değinerek, "Anne bir şefkat denizi, sevgi güneşi gibi. Hayat bu kadar güzelse, sıcaksa, yaşamaya değerse bunu önce yüce Mevlamıza, sonra evde annelerimize borçluyuz. Anne, milli olarak da bu vatana adını vermiş; Anadolu olmuş. Anayasa diyoruz, ana vatan diyoruz, ana yemek diyoruz. Dolayısıyla her şeyin merkezinde ana var. Şefkatiyle sevgisiyle bizi yoğuruyor. Aynı zamanda bu toprakları da vatan yapıyor. Bu toprakların adı Diyar-ı Rum'du önceden. Şimdi Anadolu." ifadelerini kullandı.

Okuma oranının artmasında önce yazarlara görev düştüğüne inandığını söyleyen Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle güzel eserler yazalım ki okuyucu kitabı eline alınca bırakamasın. Bizim kitabımızla okumayı sevsin, sonra başkalarının da kitaplarını okusun. Bu çerçevede naçizane davet geldiği zaman icabet ediyorum. Şuna inanıyorum; bir kitabın okunma oranı yüzde 50 ise okuyucu yazarını gördüğü zaman yüzde 70 olur. Yazarıyla sohbet edip, soru sorup, fotoğraf çektirdiyse, yüzde 80 olur. Yazar kitabı bir de imzaladıysa yüzde 90 olur. Yüzde onu da artık okuyucunun vicdanına kalmış. Kendi görevimi bizzat sahada da giderek yerine getiriyorum."

Bestami Yazgan, artık nesiller arasındaki farkların çok hızlı arttığını ifade ederek, "Osmanlı döneminde 300 yılda bir, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30 yılda bir, şimdi 3 yılda bir nesil değişiyor. Ben bir yazar olarak da bunun kaygısını çekiyorum. Nasıl yaparım, onların zihin dünyasına, gönül dünyasına nasıl girerim diye uğraşıyorum. Bu bakımdan çocuklarımızı anlayışla karşılayacağız. Çocuklarımız da bizi anlayışla karşılayacak." dedi.

Yaklaşık bir saat süren program TÜGVA Samsun şubesinin Instagram hesabından canlı yayınlandı.

Bestami Yazgan, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:36 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Bestami Yazgan, 'Şiir Sohbeti'ne konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek         
15:59
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti         
15:49
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak         
15:34
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı         
15:30
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti         
15:26
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı         
15:24
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor         
15:23
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 18:27:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair ve yazar Bestami Yazgan, "Şiir Sohbeti"ne konuk oldu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]