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Şair ve yazar Cengizhan Orakçı, söyleşi programına konuk oldu - Son Dakika

Şair ve yazar Cengizhan Orakçı, söyleşi programına konuk oldu

21.02.2022 19:40
Şair ve yazar Cengizhan Orakçı, söyleşi programına konuk oldu

Şair ve yazar Cengizhan Orakçı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED), Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle düzenlediği haftalık söyleşi programına katıldı.

Şair ve yazar Cengizhan Orakçı, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED), Eyüpsultan Belediyesinin desteğiyle düzenlediği haftalık söyleşi programına katıldı.

Derneğin Eyüpsultan'daki şubesinde gerçekleştirilen "Şiirimiz ve Türkçemiz" başlıklı konuşmada, Orakçı, şiirin yazıldığı dilin en yüksek temsili sayıldığını ve kelimeleri seçmek ve yerine göre kullanmanın şiiriyet düzeyini de belirlediğini söyledi.

Orakçı, bu kadar seçkin bir edebi sanatın dili de en güzel şekliyle yansıtması gerektiğinin altını çizerek, yeni yetişen kalemlerin önce şiire gayret ettiğini, bunların çok azının şair olabildiğini vurguladı.

Konuşmasında geçmişten bugüne şiir ve şair manzaralarına dair örnekler veren Orakçı, son yıllarda şiir yazan çok olduğu halde kalıcı şiirin giderek azaldığı değerlendirmesini yaptı.

Cengizhan Orakçı, bu kuraklığın dille doğrudan ilişkili olduğuna, sözlüklerin kıymetinin anlaşılmasının ve sahip olunan şiir medeniyetinin yeni nesillerce idrak edilmesinin önemine dikkat çekti.

"Türkçe kelimeleri kendi evim olarak görüyorum." ifadesini kullanan Orakçı, Türkçenin çok geniş bir coğrafyada konuşulduğunu, bundan yola çıkarak da edebi metinler aracılığıyla daha çok sevilip benimsenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği etkinlikleri kapsamında gelecek hafta "Cumartesi Buluşmaları"nın konuğu Fatma Atıcı olacak. Atıcı,14.00'te gerçekleştirilecek programda "Ebu'l Hasan Harakani'nin Fütüvvet Anlayışı" başlıklı konuşma yapacak.

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Eyüpsultan, Edebiyat, Türkiye, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Cengizhan Orakçı, söyleşi programına konuk oldu - Son Dakika


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