Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika
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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)

07.06.2022 16:58
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜKahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı. Zengin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.

ERDOĞAN'IN BASIN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Yarın Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek olan 3 çocuk babası Mevlana İdris Zengin, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalıştı. Zengin, taziye mesajında kendisi için "Mesai arkadaşım" diyen Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde basın danışmanlığı görevinde bulunmuştu.


Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mevlana İdris, Kahramanmaraş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

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