Şair ve yazar Mustafa Özçelik, Çarşamba Sohbetlerine konuk oldu Açıklaması - Son Dakika

Şair ve yazar Mustafa Özçelik, Çarşamba Sohbetlerine konuk oldu Açıklaması

14.04.2021 19:27
Şair ve yazar Mustafa Özçelik, Çarşamba Sohbetlerine konuk oldu Açıklaması, System.String[]

Türk Edebiyatı Vakfının "Geleneksel Çarşamba Sohbetleri"ne, şair ve yazar Mustafa Özçelik konuk oldu.

Türk Edebiyatı Vakfının "Geleneksel Çarşamba Sohbetleri"ne, şair ve yazar Mustafa Özçelik konuk oldu.

Vakfın sosyal medya hesaplarından çevrim içi yayınlanan "Türkçe'nin Sesi, Anadolu'nun Nefesi Yunus Emre" konulu "Ramazan Özel" programını, edebiyatçı yazar Feride Turan yönetti.

Özçelik, konuşmasında Yunus Emre'yi tariflere ve tanımlara sığdırmanın çok zor olduğunu, Yunus'un şiirlerinde kendi şahsında toplumu anlattığını söyledi.

Yunus ile ilgilenmek için insan olmanın yeterli olduğunu dile getiren Özçelik, "Biz onu okudukça sadece onu tanımış olmayız, insan olarak kendimizi, kendi hikayemizi, kendi anlam dünyamızı da tanımış oluruz. Yani bize bir 'ayna' görevi de yapar Yunus Emre." diye konuştu.

"İnsan ve millet yoksa şiirin ve edebiyatın da bir anlamı olmayacaktır"

Söyleşinin konusunu "Türkçe'nin Sesi, Anadolu'nun Nefesi Yunus Emre" olarak belirlediklerini, yazmayı düşündüğü yeni kitabına da bu ismi vermek istediğini anlatan Özçelik, şunları kaydetti:

"Bu başlığı tesadüfen seçmedik, epeyce üzerinde kafa yorduktan sonra vakfın müdürüyle bu başlıkta mutabık kaldık. Benim de muayyen bir kitabımın adıdır bu. Yani son bir Yunus Emre kitabı yazmak nasip olursa ki çok kapsamlı düşünüyorum, bir kaç ciltten oluşan, adını da şimdiden bu şekilde koymuş oldum."

Türkçe'nin nefes olmasını, ses olmasından ayrı düşünmemek gerektiğine işaret eden usta yazar, "Çünkü ortada insan ve millet yoksa şiirin ve edebiyatın da bir anlamı olmayacaktır. Her şey insan için. Nefes ve sesi bu yüzden birlikte düşünmek lazım." dedi.

Mustafa Özçelik, "Bizim tarihimizde şairlik sadece şiir söylemekten veya şiir yazmaktan ibaret değil. Bizde şiirde duygu ve düşünce beraber ele alınan kavramlar olmuş. Bizim şairlerimiz aynı zamanda mütefekkirlerimizdir, filozoflarımızdır, hikmet ehli insanlarımızdır. Önde olan isimlerin fikir adamlarının da şair olduğunu söyleriz. Mevlana bir şairdir, Ahmed Yesevi bir şairdir, Yunus Emre bir şairdir. Tabii şiire yükledikleri anlam ayrı bir bahis, yine mesela kriz dönemlerimizde Namık Kemal, Ziya Gökalp, Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç şairdir ama aynı zamanda birer düşünce insanıdır; toplum ve millet adına dertleri, kaygıları olan insanlardır." değerlendirmesini yaptı.

"Yunus, halkın konuştuğu bir dili ifade gücü olarak zenginleştirdi"

Yunus'u sadece dil bilincine indirgeyen yanıltıcı bakışın bilimsel de olmadığını vurgulayan Özçelik, "Yunus, yeni bir dil icat etmedi, o dönem halkın konuştuğu bir dili mahiyet olarak, ifade gücü olarak zenginleştirdi. Halkın konuştuğu dilin içinde Arapça ve Farsça kelimeler, din terimleri zaten vardı. Bilmeyenler için Yunus, bu terimleri eski Türkçede dini kavramları karşılayan kelimelerle birlikte kullanmayı denedi. Hem 'Allah' dedi hem 'Çalap' dedi, hem 'cennet' dedi hem 'uçmak' dedi, hem 'cehennem' dedi hem 'tamu' dedi, hem 'peygamber' dedi hem 'yalvaç' dedi. Böylelikle insanlar dini kavramları daha kolay öğrenmeye başladılar." bilgisini paylaştı.

Arapça ve Farsça dini kavramların Yunus Emre sayesinde Türkçe olarak da ifade edilebildiğini, böylece dönemin insanlarının dini daha iyi anlamaya başladığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade eden Özçelik, şunları söyledi:

"Yunus'a kadar Türkçe eser sayısı çok az, biz dini Arapça ve Farsça üzerinden öğrenince onun anlam dünyasına girmekte zorlandık. Yani bir tür bilgiyi ezberleme şeklinde zihnimize aldık. Ama onu gönle taşımak için anlam dünyasına girmemiz lazımdı. Bu da ancak dinin bize kendi dilimizde anlatılmasıyla mümkündü. Yunus çok önemli bir kazanım olarak bunu da başardı. İnsanlar Yunus'un Türkçesiyle sadece bildikleri, konuştukları dili, bir güçlü şiir dili halinde görmediler, bu dille dinlerini de öğrendiler."

Özçelik, böylece dinin sadece kurallardan ibaret bir anlayış olmanın ötesine taşındığını, gönül ve aşk penceresinden anlaşılabilen bir dile dönüştüğünü belirterek, "Yani Türkçe de bir gönül dili oldu. Bizim İslam anlayışımız da gönle bağlı, gönül merkezli, aşk merkezli bir din anlayışı oldu." dedi.

Mustafa Özçelik, Türk Edebiyatı, Yunus Emre, Şiir, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Şair ve yazar Mustafa Özçelik, Çarşamba Sohbetlerine konuk oldu Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Galatasaray'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir Bahis şirketine ortak olduğu iddia edilen Zlatan Ibrahimovic, 3 yıl futboldan men cezası alabilir Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce, hastaneye kaldırıldı Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti ABD'nin en büyük dolandırıcısı Bernie Madoff hayatını kaybetti Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı Oyuncak silahla film çekmek isteyen gençler polisleri peşine taktı İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu İstanbul uçağındaki kavga görüntüleri dünya basınında gündem oldu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, kendi yazıp söylediği türküye klip çekti! Eserin düzenlemesini yapan isim sosyal medyayı karıştırdı

Son Dakika Haberleri
17:53 Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı'nın küstah sözlerine yanıt verdi: Tam bir terbiyesizlikti
17:39 Yaya geçidinde çarptığı çocuğun ölümüne neden olmuştu! O sürücü 15 gün sonra serbest kaldı
17:34 Çatıdaki intihar girişimini cep telefonuyla yayın yapıp film gibi izlediler
17:27 Altının kilogram fiyatı 455 bin liraya yükseldi
17:26 Bir insan niçin bağımlı olur? Uzman isim yanıt verdi
17:01 Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti
16:43 Vali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kamu için mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlendi
16:39 CHP lideri Kılıçdaroğlu ve 7 vekilin fezlekesi Meclis'e sunuldu
16:20 Cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşan Karagümrük'te 6 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi? Ünlü fenomen Selçuk Büyük sordu, Nihat Hatipoğlu cevapladı! Kripto parayla hacca gidilir mi?         
20:06
Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi         
19:28
İki çocuk babası adam uyuşturucudan öldü, ağabeyinin sözleri kan dondurdu İki çocuk babası adam uyuşturucudan öldü, ağabeyinin sözleri kan dondurdu         
19:11
Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat         
18:59
Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı Tarlada çalışan eşini öldüren koca, aynı tüfekle kendini de vurdu! Çocuklarının feryatları yürek dağladı         
17:53
Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti Eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut, hayatını kaybetti         
17:01
9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı 9 yıldır aşk yaşayan Damla Sönmez ve Ushan Çakır ilişkisini noktaladı         
16:02
Merve Boluğur'dan, Merve Boluğur'dan, "Kendine analar neler doğuruyor diyor musun?" diyen takipçisine çok konuşulacak yanıt         
15:42
Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi Sedat Peker için çember daralıyor! Hangi ülkede olduğu belirlendi         
15:07
Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı Arı kovanlarının önüne halı serdi! Nedenini öğrenenler şaştı kaldı         
15:07
Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı Vicdansız baba, çocuğunu rehin alıp damdan atmaya kalktı, küçük kızın feryadı herkesi ağlattı         
14:41
Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük Hastaneyi birbirine katan kadın savunmasıyla pes dedirtti: Sağlığımız için dövüştük         
14:26
Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı Manisa'da kadın otobüs şoförünün haksız yere işten çıkarıldığı iddiası asılsız çıktı         
14:11
"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı         
12:56
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 20:28:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair ve yazar Mustafa Özçelik, Çarşamba Sohbetlerine konuk oldu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei