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Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu - Son Dakika

Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu

14.12.2021 11:11

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Şiirli Ezgiler ve Söyleşi" programında şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, şiirlerini okudu, ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa da ilahi, ezgi ve türküler seslendirdi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen "Şiirli Ezgiler ve Söyleşi" programında şair, yazar ve akademisyen Prof. Dr. Nurullah Genç, şiirlerini okudu, ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa da ilahi, ezgi ve türküler seslendirdi.

Demirci Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Eğitim Fakültesi işbirliğiyle Akıncılar Çok Amaçlı Salonu'ndan düzenlenen programda ses sanatçısı Ömer Faruk Altunağa, Türk Halk Müziği sanatçısı merhum Neşet Ertaş'ın hayatı hakkında sunum yaptı, türkülerini seslendirdi.

Prof. Dr. Nurullah Genç de kaleme aldığı şiirlerini katılımcılara okudu, kendisinin ve ünlü yazarların yaşam hikayelerinden de kesitler anlattı.

Öğrenciler ve vatandaşlar programda zaman zaman duygulu anlar yaşadı.

Programa yoğun ilgi gösteren üniversite öğrencilerine tavsiyelerde bulunan Genç, "Birbirimizi anlamak adına, geleceğimiz adına çok çalışmak ve okumak gerekir. Öğrenmeye gayret edin. Öğrendiklerinizi çevrenize yaymak ve anlatmak için gayret edin. Ülkemizin geleceği buna bağlıdır. Gençlerimizin okuması ve öğrenmesi için çalışmalarını rica ediyorum." dedi.

Programın sonunda Belediye Başkanı Selami Selçuk, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Ahmet Çetin ve Kaymakam Adem Kaya, Prof. Dr. Nurullah Genç ve Ömer Faruk Altunağa'ya çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

Prof. Dr. Nurullah Genç, programa katılan gençlere şiir kitaplarını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programı, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş, belediye meclis üyeleri de takip etti.

Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu
Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu
Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu
Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu
Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu

Eğitim Fakültesi, Nurullah Genç, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Nurullah Genç, Demircililerle buluştu - Son Dakika


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