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Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı - Son Dakika

Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı

31.12.2021 11:24
Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı

Türk edebiyatının ünlü ismi şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay, doğum yeri Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Türk edebiyatının ünlü ismi şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay, doğum yeri Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

"Bu Vatan Kimin" şiiriyle hafızalarda yer eden Gökyay'ın vefatının 27. yılı dolayısıyla İnebolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Gençlik ve Düşünce Derneği iş birliğinde öğrenciler arasında şiir yazma yarışması düzenlendi. Yarışmanın ödül töreninde ünlü şair anıldı.

Kaymakam Ahmet Vezir Baycar, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programına yaptığı konuşmada, İnebolu'nun Orhan Şaik Gökyay ve Oğuz Atay gibi önemli değerlere sahip bir ilçe olduğunu söyledi.

Hikaye yazarı Ömer Seyfettin'in de çocukluk yıllarının İnebolu'da geçtiğini belirten Baycar, "Bu değerlerimizi önce biz tanıyacağız, ondan sonra tanıtacağız. Bu kapsamda bu programların devam etmesini diliyorum. Orhan Şaik Gökyay'ı, şiirlerini, sadece şiir kitapları yok, 1994 yılında vefat edene kadar onlarca eserler yazmış, eleştiriler yazmış, hem yazı türünde hem şiir türünde çok güzel eserleri mevcut, makaleleri var. Bunların okutulması, anlatılması lazım. Bunlar vatan sevgisiyle aşkla gurbetle yazılan şiirler. Belki vatan sevgisini bu kadar veciz ifade eden az insan vardır Türkiye'de Orhan Şaik Gökyay gibi. Dolayısıyla bunları öğretirsek vatan sevgisini de aşılamış oluruz biz gençlerimize." ifadelerini kullandı.

Bu tür programların aslında anma değil anlama programı olması gerektiğini vurgulayan Baycar, şunları kaydetti:

"Çünkü anmak güzeldir, yarım saat bir saatlik bir program çerçevesinde hüzünleniriz, duygulanırız, bir şeyler katarız ama anlamak bambaşkadır. Anlarsak nice Orhan Şaik Gökyaylar, nice Oğuz Ataylar, nice Ömer Seyfettinler yetiştiririz. Bizim de hedefimiz bu. En azından bu kapsamda bütün öğrencilerimize Orhan Şaik Gökyay'ın şiirlerini okuma fırsatını tanımış olduk. Bu bile başlı başına aslında bizim yaptığımız işin meyvesini vermiş oldu. Umduğumuz şeyi elde etmiş olduk ve bunu devam ettirmeliyiz."

Konuşmaların ardından Orhan Şaik Gökyay ile ilgili video gösterimiyle devam eden programda şiir yazma yarışmasında birinci olan şiir okundu. Öğrencilerin sunduğu gösterilerin yer aldığı program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı
Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı
Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı

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Orhan Şaik Gökyay, İnebolu, Doğum, Şiir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şair ve yazar Orhan Şaik Gökyay doğum yeri İnebolu'da anıldı - Son Dakika
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